Educação
Projeto Guri tem vagas para polos na Zona Sul
O GURI, Programa de Educação Musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, abriu no dia 24 de julho as matrículas para o segundo semestre de 2026. O programa oferece 60 mil vagas em 634 polos de ensino na capital, na região metropolitana, no interior e no litoral do estado. São cursos de canto e instrumentos, nos repertórios popular e erudito, sem exigência de conhecimento musical prévio.Na zona sul da capital são nove polos de ensino e 2 mil vagas para os cursos gratuitos de música.
Polos do GURI na zona sul
– Brooklin | Polo Harmonia: Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1019. Funcionamento: segunda a quinta, 8h às 18h; sextas, 8h às 18h ; e sábados, 8h às 12h. Vagas: 198
Cursos: iniciação musical para crianças, iniciação musical para adultos, canto, cavaco, clarinete, contrabaixo acústico, contrabaixo elétrico, fagote, flauta doce, flauta transversal, guitarra, contrabaixo elétrico, madeiras, metais, oboé, percussão, piano, saxofone, trompete, violão, violino, viola, violoncelo e cursos modulares de contrabaixo acústico para adultos; cordas dedilhadas para adultos; descobrindo a flauta doce para adultos; luteria para instrumentos da família de metais; luteria para instrumentos de cordas dedilhadas; piano para adultos e práticas musicais inclusivas.
– CEU Caminho do Mar | Polo Acordes. Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241, Vila Encontro. Funcionamento: terças às quintas, 8h às 18h, e sextas, 8h às 17h. Vagas: 154
Cursos: iniciação musical para crianças, canto, madeiras, percussão, violão, violino, viola e cursos modulares de coral comunitário; coral infantil; descobrindo o violão e iniciação musical.
– CEU Campo Limpo | Polo Melodia: Avenida Carlos Lacerda, 678, Pirajussara. Funcionamento: segundas às quintas, 8h às 18h; sextas, 8h às 17h. Vagas: 275
Cursos: iniciação musical para crianças, iniciação musical para adultos, canto, contrabaixo acústico, clarinete, flauta, madeiras, metais, percussão, saxofone, trombone, eufônio, tuba, trompete, violino, viola, violão, violoncelo, contrabaixo acústico e curso modular: descobrindo o contrabaixo acústico.
CEU Casa Blanca | Polo Acordes – Rua João Damasceno, s/n, Vila das Belezas. Funcionamento: segundas às quintas, 8h às 18h; sextas, 8h às 17h e sábados, 8h às 12h. Vagas: 299
Cursos: iniciação musical para crianças, iniciação musical para adultos, canto, clarinete, fagote, flauta transversal, madeiras, metais, oboé, percussão, saxofone, trombone, eufônio, tuba, trompa, trompete, violão, violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico e curso modular de contrabaixo acústico para adultos, descobrindo o violão, fagote para adultos, violão e violão para adultos.
– CEU Meninos | Polo Melodia – Rua Barbinos, 111, Vila Independência. Funcionamento: segundas, terças e quintas, 8h às 18h. Vagas: 235
Cursos: iniciação musical para crianças, canto, contrabaixo elétrico, guitarra, madeiras, percussão, violão, violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico
Confira a listagem completa dos endereços e horários de funcionamento dos polos em tinyurl.com/bdapzykk.
Para mais informações, acesse o site souguri.art.br.