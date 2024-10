Projeto do Plaza Sul forma turma de empreendedores

O Plaza Sul Shopping formou a primeira turma de seu programa de capacitação profissional, o “Plaza Transforma”, realizado em parceria com o SEBRAE, que atendeu empreendedores da comunidade do entorno do empreendimento, além de lojistas do próprio shopping.

Durante seis meses, o projeto treinou 45 pessoas, entre lojistas, gerentes e microempreendedores da região, com insights e ferramentas práticas para melhorar a performance de vendas e o atendimento ao público. O treinamento ocorreu no auditório do próprio shopping. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apenas 19,2% dos brasileiros possuem ensino superior completo.

Foram seis encontros mensais nesse período que serviram também como um espaço para networking, troca de experiências e apresentação de novidades e tendências para o varejo ao longo do ano. Entre os temas, foram discutidos: empreendedorismo, carreiras, inteligências emocional e comportamental, planejamento financeiro, aplicação de marketing e ainda modelo de negócios.

“Temos um compromisso com nossos colaboradores e também com a comunidade do entorno de sempre proporcionar as melhores experiências e oportunidades e estamos muito felizes em poder ajudar as pessoas a evoluírem profissionalmente, oferecendo um programa de capacitação”, comentou Camila Ramm, Gerente de Marketing do Plaza Sul Shopping.

“Os cursos ministrados no Plaza Transforma são de grande impacto para a melhoria profissional de desempenho, liderança, gestão e gerencial, aplicação de marketing e modelo de negócios. E o melhor de tudo são cursos gratuitos e de conteúdos extremamente atuais sobre varejo. A capacitação é de suma importância para nosso desenvolvimento e uma etapa essencial para quem busca empreender, vender ou gerenciar. Esta iniciativa do shopping faz muita diferença na vida das pessoas contempladas, como eu”, revelou Rafael Menis Bernardes, franqueado da Óticas Carol Plaza Sul Shopping.

Transformando a comunidade

O shopping também ofereceu mentorias individuais on-line durante todo o processo, inclusive para quem não tinha acesso à internet ou computador, podendo utilizar a estrutura do empreendimento. Além disso, para auxiliar as mães empreendedoras, o shopping ofereceu recreação para crianças de até 12 anos durante o horário dos encontros (que tiveram duração de 4h). Durante o período, foram 32 pessoas da comunidade inscritas, com 25 se formando, e mais 20 lojistas.

Entre os empreendedores da comunidade que participaram do programa está a personal organizer e mãe Luciana Oliveira Barros, que elogiou a iniciativa. “O projeto é fantástico, por vários motivos. Os conteúdos passados em aula eram ricos e os profissionais convidados para ministrar de muita qualidade. Também tivemos eventos, como a Festa Junina, com participação dos alunos nas barracas, o que foi uma verdadeira prova para os participantes”

A recreação das crianças para que as mães possam participar das aulas também foi destacado com um ponto positivo. “Como mãe de duas meninas, me senti muito acolhida. O Plaza Transforma foi uma verdadeira oportunidade para as mães que não possuem uma rede de apoio, ou seja, não têm com quem deixar os filhos e dessa forma não conseguem evoluir como profissional. Tive essa oportunidade e agarrei com ‘unhas e dentes’”, concluiu.

“Foi uma experiência realmente transformadora. As aulas foram fundamentais, de uma humanidade do shopping com o entorno, a comunidade, como eu por exemplo, que frequento o local desde a inauguração”, comentou Luciana Zamora, microempresária, que pôde colocar os ensinamentos em prática na festa junina promovida pelo shopping, com seus pães, bolos e doces saudáveis, sem trigo, sem lácteos e sem conservantes. “Me senti muito acolhida e valorizada com essa oportunidade e por ter sido chamada para participar da festa junina, que foi um ‘divisor de águas’, trazendo o fortalecimento do empreendedorismo em mim, me fazendo perceber que eu sou capaz, que é possível realizar coisas que antes achava fora de alcance”, concluiu.