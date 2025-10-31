Projeto cultural celebra 50 anos do Sesc Interlagos

Conhecido também por Sesc Campestre, a unidade Interlagos da rede acaba de completar 50 anos, em 30 de outubro. De área verde imensa e similar a um parque com estrutura de lazer e cultural, o Sesc Interlagos está celebrando suas cinco décadas de memórias e vivências com a exposição Presença Espiral, que foi aberta no mesmo dia 30.

A curadoria, da Lentes Malungas, coletivo de pesquisa, documentação e produção audiovisual, é fundamentada em uma ampla pesquisa que inclui: relatos, acervo iconográfico e escuta de frequentadores, funcionários e artistas participantes dessa história. A proposta coloca em diálogo 10 vídeos-depoimentos e uma mostra dos acervos fotográficos e gráficos do Sesc São Paulo.

Aberto à visitação de quarta a domingo e feriados, das 10h às 16h30, até 4 de janeiro de 2026, o percurso é materializado em cinco ilhas, estruturadas por vídeos-depoimentos que narram a diversidade de modos de lembrar, viver e ocupar o Sesc Interlagos ao longo do tempo.

O trajeto começa com A primeira de muitas, uma ilha que destaca experiências inaugurais e marcantes, como primeiras visitas, excursões escolares, e a sensação de um “mundo novo”. Já Quintal de casa apresenta a unidade como uma extensão do lar, espaço de convivência familiar e construção de vínculos intergeracionais, e enfatiza o papel do Sesc Interlagos como referência na região Sul de São Paulo.

Na sequência, Criando em conjunto celebra a consistência da programação artística e cultural, que atua como campo de experimentação. A ilha Respiro mais leve evidencia a promoção de um ecossistema integrado voltado ao bem-viver, com práticas diversas que incluem esporte e cuidados com o meio ambiente. Por fim, Raízes para Retornar mostra que os 50 anos formam um tempo em espiral, no qual o passado pulsa nas memórias de quem retorna, indicando uma permanência que se renova.

O público também pode participar da exposição por meio de uma cabine de coleta de testemunhos do Museu da Pessoa, uma instituição virtual e colaborativa de histórias de vida. Os visitantes podem gravar vídeos com suas expectativas e desejos para o futuro do Sesc Interlagos. O material integrará o acervo do museu, que, desde sua fundação em 1991, reúne iniciativas de registro, preservação e disseminação de narrativas.

A mostra está aberta para agendamento de grupos escolares, universitários, ONGs, associações e empresas. Para uma visita mediada por uma equipe multidisciplinar, o pré-agendamento deve ser realizado por meio do Agendamento de

Grupos

A exposição está inserida no projeto INTERLAGOS 50+, em que a unidade apresenta uma programação rica e múltipla, que engloba shows, oficinas, feiras e ações festivas que celebram os 50 anos do Sesc Interlagos.

História

Inaugurado em 30 de outubro de 1975, o Sesc Interlagos tornou-se um dos principais centros de cultura, lazer e convivência da capital, especialmente da zona Sul. Localizado em uma das poucas áreas verdes conservadas de São Paulo, às margens da represa Billings, a unidade é um verdadeiro refúgio ecológico, com trechos de vegetação nativa, ações contínuas de reconstituição e espaços dedicados à contemplação da natureza.

Entre seus símbolos, está o jacaré gigante, uma escultura de aproximadamente 30 metros de comprimento, que simboliza o diálogo entre arte, recreação e meio ambiente presente em toda a unidade. Outra experiência de destaque é o projeto Viva o Verde, voltado para grupos com agendamento prévio, que promove vivências de cuidado com o meio ambiente mediadas pela equipe de agentes de educação ambiental.

Segundo Luiz Deoclecio Massaro Galina, diretor do Sesc São Paulo, “o Sesc Interlagos consolidou-se, ao longo de sua história, como espaço democrático e acolhedor, que recebe escolas, famílias, trabalhadores e visitantes em busca de lazer, aprendizado e bem-estar. Celebrar seus 50 anos é reconhecer um território de natureza viva, biodiversidade, histórias compartilhadas e futuro em constante construção”.

SERVIÇO : Presença Espiral: Até 4/1/2026, quarta a domingo e feriados, 10h às 16h30 . Site: sescsp.org.br/interlagos50mais. O Sesc Interlagos fica na Avenida Manuel Alves Soares, 1100 – Parque Colonial. Abre de quarta a domingo e feriados, das 9h às 17h. Estacionamento: Quarta a sexta, R$ 2,00 por hora com credencial plena e R$ 4,00 por hora sem credencial. Sábados, domingos e feriados R$ 17,00 com credencial plena e R$ 34,00 sem credencial, valor diário.