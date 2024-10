Programa Escola Aberta na rede municipal

Programa Escola Aberta: 30 escolas da Rede Municipal de São Paulo promovem atividades culturais e esportivas aos finais de semana As atividades são voltadas para toda a comunidade, incluindo os estudantes e as famílias

No próximo sábado, 12, a capital paulista ganha novas opções de programação de cultura, esporte e lazer e possibilidade de formação profissional aos finais de semana com o Programa Escola Aberta, promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME), que garante a abertura dessas 30 escolas nos sábados e domingos com atividades para todas as idades e toda a comunidade, além de refeições (lanches e almoço) com cardápio preparado e acompanhado por nutricionistas.

O projeto piloto começou em 2023 com atendimento em cinco Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). Neste ano passou a ser ampliado gradativamente através de uma parceria com três Organizações da Sociedade Civil (OSCs) selecionadas via chamamento público, para atender 30 unidades educacionais (10 na região leste, 10 na noroeste e 10 na sudoeste) que estão abertas aos sábados e domingos, oferecendo à população local opções culturais, esportivas, educativas e de lazer.

As escolas foram selecionadas pensando em atender prioritariamente às áreas onde não há espaços próximos que oferecem essas atividades e assim, possibilitar a inclusão social e o desenvolvimento geral do território. Entre as atividades que serão oferecidas estão contempladas oficinas nos eixos de cultura, esporte e capacitação profissional em todas as escolas e cada uma delas terá uma programação própria que tem sido construída a partir da escuta das necessidades da comunidade de cada espaço.

Aos sábados, que o atendimento acontecerá das 9h às 17h, será servido café da manhã, almoço e lanche da tarde, enquanto aos domingos, que terá atendimento entre 9h30 e 12h, será servido um lanche reforçado pela manhã, onde se concentram as atividades.

O Secretário Municipal de Educação, Fernando Padula, destacou que o objetivo do Programa é contribuir com a inclusão social e fortalecer a construção de uma cultura de paz e consolidar São Paulo como uma Cidade Educadora, além de complementar os 58 Centros Educacionais Unificados (CEUs) na oferta de atividades culturais, esportivas e de lazer.

“Nos bairros que não estão próximos dos CEUs, agora as famílias poderão encontrar uma programação enriquecedora e para todas as idades. A iniciativa também reforça a integração e o senso de pertencimento com a escola”, enfatizou o Secretário Padula.

O projeto piloto em 2023 recebeu um público de cerca de 38.133 pessoas (uma média de 2.118 pessoas por final de semana). Neste período, foram realizadas 100 apresentações culturais, 1.192 oficinas e 1.184 atividades extras. A expectativa é atender cerca de 15 mil munícipes nas 30 unidades, por final de semana.

Confira as escolas contempladas:

EMEF Sebastião Francisco

EMEF Brig. Correia de Mello

EMEF Dr. José Pedro Leite Cordeiro

EMEF Fernando de Azevedo

EMEF Prof. Quirino Carneiro Renno

EMEF Vladimir Herzog

EMEF Profa Maria Aparecida Vilasboas

EMEF Pedro Fukuyei Y. Ferreira

EMEF Águas de Março

EMEF Clotilde Rosa H. Elias Profa

EMEF 19 De Novembro

EMEF Leão Machado

EMEF Alvaro Silva Braga Gen

EMEF Marili Dias Profa

EMEF Badra

EMEF Zilka Salaberry De Carvalho

EMEF Celia Regina Lekevicius C. Profa

EMEF Hipolito Jose Da Costa

EMEF Wanny Salgado Rocha Profa

EMEF Jose De Alcantara Machado Filho

EMEF Maria Rita L. Pontes – Irma Dulce

EMEF Palimercio De Rezende Cel

EMEF Teresa Margarida Da Silva E Orta

EMEF Jose Pegoraro

EMEF Prof Mª Dos Reis de J. Souza Silva

EMEF Sylvio Heck Alm

EMEF Vargem Grande

EMEF Ary Parreiras Alm

EMEF Prestes Maia

EMEF M Boi Mirim II