Programa Ecourbis qualifica catadoras

Com a participação ativa de mais de 80 mulheres de 5 cooperativas e associações de catadores, foi concluída em 19 de novembro a primeira edição paulistana do programa de capacitação “Empreendedoras da Reciclagem”. O programa foi criado pela start-up SO+MA e a iniciativa na capital paulista foi patrocinada pela Ecourbis, contando ainda com o apoio da SP Regula e da Prefeitura de São Paulo.

Durante 5 semanas, o grupo de mulheres acompanhou oficinas com profissionais de diferentes áreas, que deram aulas sobre gestão financeira, comunicação e marketing, autoestima e saúde mental, entre outros temas. A superintendente de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da Ecourbis, Indiara Cardoso Guasti, juntamente com a superintendente de Administração de Riscos, Maria Paula Guillaumon Lopes, estiveram presentes no encerramento das atividades.

Conversando com as participantes do programa, Indiara disse acreditar que todas gostaram, pois não houve um “esvaziamento”, algo que ocorre com frequência quando atividades realizadas ao longo de várias semanas não são interessantes e as pessoas vão desistindo pouco a pouco. A percepção da superintendente foi confirmada por Leidiana Luzinete de Jesus, que está há dois anos da Cooperativa Sacramento. “O curso foi maravilhoso e teve muito aprendizado. Na aula de gestão financeira, tudo o que falavam batia comigo. Ganhei muito”, resumiu.

Ao final do “Empreendedoras da Reciclagem”, as participantes foram surpreendidas com uma premiação para a realização de oficinas complementares de capacitação. As participantes podiam escolher entre “Oficina de Comunicação para Redes Sociais”, “Operação de Empilhadeira” e “Projetos Incentivados”. Três mulheres de cada cooperativa foram premiadas, e Leidiana foi uma delas.

Ao dar os parabéns para as mais de 80 mulheres que concluíram o “Empreendedoras da Reciclagem”, Maria Paula, da Ecourbis, destacou que o conhecimento que cada pessoa adquire ninguém é capaz de tirar. “Espero que tudo o que aprenderam aqui vocês levem para as suas vidas”, finalizou.

As duas primeiras edições do programa da SO+MA foram realizadas no Paraná.