Profissionais de saúde acima de 30 anos já podem se vacinar

A vacinação estará disponível nas 468 Unidades Básicas de Saúde, AMA/UBS Integradas, nos oitos mega postos e postos volantes

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), antecipou para esta terça-feira (18), a vacinação contra a Covid-19 para profissionais de saúde autônomos com mais de 30 anos. A estimativa é aplicar cerca de 50 mil doses da vacina contra a Covid-19.

Assim como os demais grupos contemplados na imunização, este público poderá ser imunizado nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), AMA/UBS Integradas e nos oitos mega postos implantados na cidade. Quem precisar tomar a segunda dose deve procurar uma das UBSs da cidade.

Para primeira dose serão utilizados os imunizantes da Pfizer e da Oxford/Astrazeneca. Quem tomou Coronavac como primeira dose pode procurar as UBSs para receber a segunda dose do imunizante. O intervalo para segunda dose da Pfizer e da Oxford/Astrazeneca é de 12 semanas, enquanto o da Coronavac é de 28 dias.

Os profissionais de Saúde devem apresentar documento do Conselho de Classe ou comprovante de profissão (certificado ou diploma) e também um comprovante de residência da cidade de São Paulo.

Nesta fase da campanha são priorizados médicos, enfermeiros/técnicos auxiliares, nutricionistas, fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, técnicos de laboratório que façam coleta de RT-PCR SARS-CoV2 e análise de amostra de Covid-19, farmacêuticos, técnicos de farmácia, odontólogos, auxiliares de saúde bucal, técnicos de saúde bucal, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física e médicos veterinários.

As primeiras doses também são aplicadas nas pessoas com comorbidades acima de 50 anos e também pessoas com deficiência permanente beneficiárias do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

As pessoas com comorbidades acima de 50 anos precisam apresentar documento de identificação (preferencialmente CPF) e comprovante de condição de risco (exames, receitas, relatório ou prescrição médica), contendo o CRM do médico.

São consideradas comorbidades doenças cardiovasculares, diabetes, pneumopatias crônicas, cirrose hepática, obesidade mórbida e casos de hipertensão. O detalhamento encontra-se nesta lista, disponibilizada na página Vacina Sampa:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/lista_comorbidades_14_05_2021.pdf.

Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a capital possui 225.939 pessoas nestas condições, sendo 220.224 pessoas com comorbidades e 5.715 deficientes permanentes.

A rede de postos de vacinação da capital conta ainda com, pelo menos 130 postos volantes, que incluem igrejas, farmácias, supermercados, escolas, praças e UBS com drive-thru.

A SMS recomenda que a ida aos locais de vacinação aconteça de maneira gradual, evitando aglomerações nos postos, e com o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) preenchido, para agilizar o tempo de atendimento. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

A VACINAÇÃO NA CIDADE:

– 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Horário: De segunda a sexta, das 7h às 19h

Veja os endereços nos seguintes links: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/2021_03_19_Relacao_UBS_para_Vacinacao_Covid.pdf ouhttp://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/

– AMA/UBS Integradas

Funcionamento: 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

Veja aqui a lista com os endereços:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/2021_04_30_UBS_AMA_UBS_Integrada_Vacina_covid19_sabados_feriados_pdf.pdf

– Oito Mega Postos

Funcionamento: 8h às 17h

1) SHOPPING ARICANDUVA

Avenida Aricanduva, 5.555, Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4, Aricanduva

2) FACULDADE SANTA MARCELINA

Rua Cachoeira Utupanema, 40 – Itaquera

3) UNISA SANTO AMARO

Rua Isabel Schmidt, 349

4) CENTRO EMPRESARIAL DE SÃO PAULO

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – Acesso pelo Terminal João Dias ou Metrô Giovanni Gronchi

5) CLUBE HEBRAICA

Rua Ibianópolis, 781

6) ALLIANZ PARQUE

Av. Francisco Matarazzo, 1.705

7) CLUBE PAULISTANO

Rua Honduras, 1.400

8) LIONS CLUB VILA MATILDE

Rua Cel. Luis Gonzaga Azevedo, 11

Informações sobre a campanha de imunização da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo podem ser obtidas no seguinte link:https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599