Profissionais da limpeza: importância ampliada durante a pandemia

Dizem que muitos cidadãos só se atentam ao lixo quando a coleta não é executada. Que muita gente acredita que basta colocar o saco de lixo para fora de casa, no dia da coleta, que ele magicamente desaparecerá.

Mas, na verdade, além de toda uma obra de engenharia e estrutura administrativa para garantir destinação correta das 20 mil toneladas de lixo geradas diariamente na capital paulista, há um exército de profissionais da limpeza que garantem que o lixo se torne “imperceptível” aos olhos do cidadão.

São garis, coletores de lixo, catadores de recicláveis, motoristas de caminhões… Em 16 de maio, foi comemorado o Dia do Gari, data em que a cidade costuma celebrar e valorizar o trabalho dos 16 mil agentes de limpeza que garantem varrição, limpeza urbana e coleta domiciliar.

Durante a pandemia, a importância desses profissionais tornou-se ainda mais evidente, por conta da necessidade de manter esses serviços todos funcionando normalmente, sem nenhum tipo de interrupção.

A Prefeitura realizou um estudo com o intuito de compreender o impacto da pandemia do novo coronavírus nos resíduos sólidos coletados na capital. De acordo com esse levantamento, que comparou dados atuais com os do ano anterior, a cidade registrou um crescimento histórico nos números de coleta seletiva durante o primeiro ano de quarentena. Houve um aumento de 12% durante 2020, quando foram coletadas cerca de 92.6 mil toneladas de recicláveis, contra 82.4 mil toneladas no período anterior, um aumento de 10,1 mil toneladas.

Mais do que isso, nesse período de isolamento social, aumentou a quantidade de recicláveis coletados pelas equipes que atuam por toda a cidade, em cerca de 25%.

Valorizar o serviço prestado por esses profissionais é uma forma de educação ambiental. Todo cidadão pode contribuir, não jogando nenhum papel de bala ou bituca de cigarro pelas ruas, levando entulho para ecopontos e não descartando ilegalmente nas vias públicas, mantendo suas calçadas limpas, colocando o lixo na data e horário corretos.

Outra ação bastante importante é usar sacos de lixo apropriados e reforçados, para que os coletores possam fazer a coleta adequadamente, sem o risco de o saco arrebentar. Atenção ao horário também é fundamental, para agilizar o trabalho das equipes.

Não deixe líquidos vazando nos sacos de lixo e embale corretamente itens perfurocortantes como vidros quebrados, espetos de churrasco, objetos pontiagudos em geral.

Encontrou um caminhão de lixo à sua frente, no trânsito? Espere alguns minutos para ultrapassar, lembre-se que a equipe está deixando a cidade limpa e executando um serviço essencial. Não buzine.