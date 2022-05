Profissionais da limpeza: essenciais

Cada brasileiro gera, por dia, em média, mais de um quilo de lixo. Na capital paulista, são 20 mil toneladas de lixo doméstico a cada 24 horas. Ainda é preciso considerar a sujeira varrida diariamente das ruas, os resíduos contaminantes e especiais de saúde recolhidos em separado, a quantidade de entulho, lixo eletrônico, podas e jardinagem, lixo orgânico recolhido de feiras livres, sujeira retirada de córregos, rios e bocas de lobo… Difícil fazer uma estimativa total, mas certamente são gerados mais de 4 milhões de toneladas por ano de resíduos dos mais diferentes tipos, só na capital paulista.

Agora, imagine se nesse cenário todo não houvesse trabalhadores da limpeza urbana? Dia 16 de maio foi o Dia do Gari. Se em São Paulo esse termo é mais usado para designar o profissional que faz varrição diária pelas ruas da capital, em outros pontos do país representa o coletor de resíduos.

O fato é que todos os profissionais que trabalham nessa área – catadores, motoristas de caminhões, operadores de centrais de triagem, etc – são todos essenciais à vida moderna.

Em todo o planeta, aliás, eles são essenciais, mas em vários países, é interessante ressaltar, é o próprio consumidor o responsável pela colocação dos resíduos em tambores que serão retirados automaticamente por caminhões, ou descartá-los em túneis subterrâneos que levarão o material para a reciclagem.

Em termos de reciclagem, aliás, em outras nações o consumidor paga um custo conhecido pelas embalagens que leva para casa e só ao devolvê-las pessoalmente em pontos de venda é que vai reaver esse custo.

No Japão, por exemplo, nem há lixeiras e papeleiras pelas vias públicas, porque cabe ao cidadão levar a bituca de cigarro, o papel de bala ou qualquer outro resíduo que gerar durante o dia para casa e descartá-lo corretamente.

No Brasil, se esses profissionais não existissem, o que aconteceria com os resíduos – recicláveis ou não – produzidos em sua casa diariamente?

A cidade de São Paulo conta com serviços de coleta de lixo porta a porta, pontos de entrega voluntária, coleta seletiva também feita por caminhões especiais em datas especiais.

Assim, cabe ao consumidor apenas um trabalho mais simples: separe o seu lixo em dois – recicláveis e lixo comum – e confira no site www.ecourbis.com.br/coleta/index.html a data e o horário em que cada um desses serviços é realizada .

Acondicione corretamente o lixo em sacos resistentes e bem fechados, para facilitar o trabalho do coletor.

Não buzine para o caminhão da coleta e respeite os coletores, motoristas, garis e outros profissionais que garantem a limpeza urbana cotidiana.

Lembre-se ainda de embalar corretamente materiais perfurocortantes como espetos de churrasco, vidro quebrado, seringas ou outros itens.

Em dias de coleta, deixe os sacos uma hora antes do previsto para passagem do caminhão, mantenha animais presos e, se houver algo perigoso no material a ser levado sinalize com avisos. Uma cidade limpa é mais bonita, saudável e sustentável para todos e depende do trabalho essencial dos profissionais de limpeza urbana.