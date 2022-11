Produção artesanal da GattoFiga é destaque na Manhã no Ronnie

Dizem que o segredo é a alma do negócio, mas para quem gosta de partilhar bons momentos e experiências, o velho ditado pode não ser essencial. Os restauranteurs

Edson e David Leite, da Gatto

Figa Pizza Bar, foram ao programa Manhã do Ronnie, da Rede TV, e desvendaram mistérios da famosa e deliciosa pizza napolitana da casa, ao vivo.

O apresentador ficou encantado com a habilidade em abrir a massa fermentada naturalmente, mas também com a seleção criteriosa dos ingredientes, a preocupação com os detalhes.

“A pizza mais pedida da casa é a Margherita”, relatou Edson, em meio a explicações históricas sobre a origem desse sabor que foi criado na Itália no final do século XIX, em homenagem a uma rainha italiana e com as cores da bandeira do país representadas nos ingredientes: verde (manjericão), vermelho (molho de tomate) e branco (queijo Fior di Latte).

Mesmo com a fama da Margherita, Edson Leite conta que há outros sucessos entre a clientela. “A minha preferida é a Catarina, em que nosso molho de tomati pellatti é recoberto por uma linguiça artesanal, a Blumenau”, confessou.

Os representantes da Gatto-

Figa ainda levaram outra pizza que, além de deliciosa e bem preparada, é linda de se ver e ainda dá nome à casa. A GattoFiga leva o mesmo molho de tomate, pesto de manjericão e nozes e é recoberta por uma imponente Burrata, que é um queijo de búfala que derrete sobre a massa e dá o tom.

Também sobre a mesa do “Manhã no Ronnie” estavam a pizza Florença, em que a pancetta artesanal é acompanhada por Queijo Brie e Champignon.

Para os convidados do programa, as delícias foram servidas acompanhadas de bate-papo e orientações diversas.

De entrada, foi oferecida outra delícia da casa, o Parma e Pomodoro, com pequenos discos de massa de pizza, recobertos com prosciutto crudo,

David Leite mostrou detalhes da produção artesanal da pizza, abrindo a massa, usando o forno elétrico italiano autorizado para produção de pizzas de estilo napolitano. Ronnie Von ficou encantado com a transformação ao vivo da massa, que crescia suas bordas ao calor do forno.

Destacou ainda outro ingrediente prime usado na casa, o Gorgonzola Dolce, que é produzido também de forma artesanal no interior de Minas. O queijo já foi premiado em concursos internacionais e tornou o Brasil reconhecido no cenário internacional dos principais produtores de queijo no planeta.

Entre as sobremesas apresentadas, destaque para o Canolli de Pistache com raspas de limão e para o aromático Bastone di Latte

Edson ainda destacou que a GattoFiga Pizza Bar se preocupa com atuação sustentável e, por isso, o uso do forno elétrico se insere na proposta de energia limpa e preocupação com redução de resíduos e reciclagem de materiais usados.

“Que mesa linda”, elogiou o ator convidado do programa, Juan Alba, que atualmente está nos teatros performando Sidney Magal. Ele pode se deliciar com as receitas GattoFiga, montadas ali, ao vivo.

A mesa foi montada por Cida Montagner, também restauranteur da GattoFiga r, seguindo o mesmo estilo sofisticado e de inspiração italiana que rege a decoração do próprio Pizza Bar.

Para quem quer conhecer o cardápio GattoFiga – que inclui drinks clássicos e autorais – o final de ano é uma boa oportunidade, para promover encontros com amigos, parceiros, familiares.

Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas.

Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.

Confira abaixo a íntegra do programa