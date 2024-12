Procon orienta renegociação de dívidas

O Procon-SP vai receber os pedidos de renegociação de dívidas de consumidores de todo estado que queiram participar da segunda edição do ‘Renegocia!’. O mutirão de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor auxilia na negociação de dívidas bancárias e não bancárias, buscando a prevenção ao superendividamento e a negociação para tratamento dos casos identificados como de superendividamento.

Até 17 de janeiro, os consumidores poderão registrar as dívidas que queiram renegociar, apresentando uma proposta de pagamento ou pedindo para que o credor ofereça uma condição que seja favorável para a quitação do débito.

O cadastramento poderá ser feito diretamente no site do Procon-SP, no qual foi criado um atalho específico para o Renegocia!, ou presencialmente, mediante agendamento, em um de 3 endereços na capital especialmente capacitados para orientar os consumidores. No interior e no litoral, alguns Procons conveniados também estarão participando do mutirão; mas, todos poderão auxiliar no registro na plataforma Procon SP Digital.

As dívidas que podem ser renegociadas são as de telefonia, água, luz, de energia elétrica, com planos de saúde, bancárias e não bancárias (exceto financiamento de imóveis, aquelas que tenham bens como garantia e crédito rural). Em todos os casos registrados no Procon-SP, um especialista irá analisar as propostas, inclusive encaminhando para o Núcleo de Atendimento ao Superendividado, quando avaliarem ser esta a condição do consumidor.

Atendimento presencial

Na capital, os consumidores que precisem ou queiram cadastrar suas dívidas presencialmente e receber alguma orientação, terão à disposição os seguintes endereços (mediante agendamento): rua Conselheiro Furtado, 503, na Liberdade (nova sede do Procon-SP); 8º DP – Rua Sapucaia 206, Belenzinho (a 800 m da Estação do Metrô Belém); 44º DP – Rua Salvador Gianetti, 386, Guaianazes (a 350 m da Estação da CPTM Guaianases), todos escolhidos em função da proximidade com estações de trem e metrô para facilitar o deslocamento dos consumidores.

Já os consumidores do interior e do litoral, poderão procurar os Procons municipais conveniados participantes do Renegocia!, ou registrar diretamente no site, utilizando o selo criado especialmente para este mutirão.