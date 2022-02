Presidente Collor confisca poupança

“Presidente Fernando Collor confisca o saldo da poupança dos brasileiros e gera insegurança e medo”. Se isso parece algo distante para você, tome cuidado.

O Canadá acaba de anunciar o bloqueio das contas bancárias de alguns de seus cidadãos que aderiram aos protestos e manifestações antivacina.

Não entraremos no mérito se é uma decisão correta ou equivocada por parte do governo canadense, mas sim no risco que corremos ao deixar nosso patrimônio nas mãos dos governantes.

Nossas contas bancárias e poupanças não são totalmente seguras, como vimos na Grécia, Argentina e até mesmo aqui no Brasil, intervenções em nosso dinheiro existem e podem nos prejudicar.

Logo a poupança, o local preferido pelos brasileiros para colocar seu dinheiro, não tem tanta segurança assim como achamos. Está na hora de mudar.

Mas quais são as opções?

Com o aumento da taxa básica de juros, alguns investimentos que possuem as mesmas características da poupança estão rendendo muito mais e são mais seguros.

Como é o exemplo do Tesouro Selic, que nada mais é do que um empréstimo que você faz aos cofres públicos e é remunerado por isso, ou seja, você coloca seu dinheiro lá e todo dia o Tesouro Nacional te paga por isso.

Assim como a poupança, você pode retirar seu dinheiro sempre que quiser.

Procure agora mesmo seu gerente e tire seus recursos da poupança, além de parar de perder dinheiro, você não correrá mais riscos de confisco.

Não lidar bem com seu dinheiro pode ter um custo muito caro.

Estou torcendo pelo seu sucesso!

Renan Freitas, CFEd®

(Certified Financial Educator)

