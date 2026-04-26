Prefira embalagens de alumínio quando fizer compras

Desde 2009, o Brasil recicla pelo menos 95% das latinhas de alumínio e se mantém, desde então, entre os campeões do mundo nesse trabalho. A mais recente estatística divulgada pelo Recicla Latas é de 2024, quando o total atingido foi de 97,3%. A Recicla Latas é uma associação sem fins lucrativos criada e mantida pelos fabricantes e recicladores de latas de alumínio, que busca aperfeiçoar a indústria de reciclagem.

Esses números representam algo em torno de 34 bilhões de latinhas de alumínio que deixaram de ir para o lixo comum e foram para a indústria de reciclagem, onde voltaram a ser embalagens de alumínio.

De acordo com projeções do International Aluminium Institute (IAI), divulgadas pela Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), no Brasil, a reciclagem de sucata de alumínio alcançou 850 mil toneladas em 2023, último dado disponível.

Esse resultado expressivo é possível graças ao trabalho de coletores e cooperativas que trabalham diariamente em busca de renda. A eficiência se explica pela valorização da sucata de alumínio, que movimenta mais de R$ 5 bilhões por ano no Brasil, incentivando a coleta e a transformação. Os dados também foram divulgado pela Recicla Latas, em parceria com a Abal (Associação Brasileira do Alumínio) e a Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio).

Vale ainda apontar que reciclar alumínio consome 95% menos energia do que produzi-lo a partir da matéria-prima virgem (bauxita), tornando a reciclagem uma atividade muito atraente economicamente. Ou seja, ao separar o alumínio para reciclagem, o consumidor não só está evitando a extração da novas matérias primas da natureza e a geração de resíduos, como está contribuindo para a geração de renda das famílias de catadores envolvidas no processo.

Por tudo isso, sempre que possível, opte por latinhas de alumínio. Na atualidade, esse material está popularizado não apenas para refrigerantes, sucos e cervejas, mas até para água mineral. Na hora de comprar bebidas, prefira as latinhas às garrafinhas long neck, embalagens cartonadas e especialmente às embalagens de plástico. Vale lembrar que todas elas podem ser recicladas. Separe esse material do lixo comum e encaminhe para a coleta seletiva.

Nas zonas sul e leste da cidade, a coleta seletiva e a coleta tradicional são de responsabilidade da Ecourbis Ambiental. Visite o site ecourbis.com.br e na aba “Horário da Coleta” coloque seu CEP ou endereço para saber quando o serviço é prestado em sua rua.