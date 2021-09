Prefeitura vai readequar sinalização de trânsito ao redor de UBS

Se o SUS sempre foi importante, a pandemia deu ainda mais destaque ao atendimento em saúde pública. Seja porque muitos perderam a possibilidade de contratar um plano de saúde, seja porque toda a população tenha buscado as Unidades Básicas de Saúde para se vacinar contra a Covid, o fato é que a circulação nesses esquipamentos públicos cresceu.

E a Prefeitura decidiu revitalizar a sinalização de trânsito no entorno das Unidades Básicas de Saúde. Agora, a ação está acontecendo em UBS de bairros da Zona Sul como Cidade Ademar, Cursino, Campo Belo, Santo Amaro e Saúde.

Realizado pela Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o programa tem como objetivo proporcionar mais segurança aos pedestres que utilizam os serviços de saúde da rede municipal e garantir a fluidez do tráfego.

As equipes da área de sinalização da CET realizaram vistorias prévias nos endereços das unidades de saúde municipais para identificar as necessidades e planejar as melhorias na orientação do trânsito no entorno de cada UBS. Atualmente, a cidade conta com 455 unidades básicas de saúde. Os serviços seguem um cronograma de implantação e a previsão é que a revisão da sinalização em todas as UBS seja concluída até o final deste ano.

Essa semana, o trabalho está acontecendo ao redor da UBS Neusa Rosalia Morales, na Rua Domingos de Rogatis, travessa da Avenida do Cursino. Também a UBS Prof. Jandira Massur, na Vila Gumercindo, e a UBS Água Funda, na Rua Rosa de Moraes, estão na lista.

Em Americanópolis, o trabalho acontece na Rua Catarina Gabrielli, onde fica a AMA UBS Integrada Vila Joaniza. O programa também vai atuar no entorno da UBS Jardim Miriam II, que fica na altura do número 5000 da Avenida Cupecê.

A UBS Milton Santos, na Avenida Ceci, também será beneficiada pelo trabalho.

Ainda na Saúde, a novíssima UBS Parque Imperial está na lista das beneficiadas, com ação prevista para a Rua Major Freire

Em Santo Amaro, serão desenvolvidos projetos viários no entorno da UBS Chácara Santo Antônio -Dr. Marcílio de Arruda Penteado Filho, na R. Alexandre Dumas, 719 – Chácara Santo Antônio ; e na UBS Santo Amaro – Dr. Sérgio Villaça Braga, que fica na R. Conde de Itu, 359.

O trabalho contempla a sinalização horizontal, como reforço das faixas de travessia de pedestres, pintura de área exclusiva para ambulâncias, espaços exclusivos para idosos ou pessoas com restrição de mobilidade, áreas de embarque e desembarque, etc.

Além disso, os projetos contemplam a implantação ou recolocação de sinalização vertical, como placas indicativas de lombada, limite de velocidade permitido na via, sentido de circulação, proibição de estacionamento, entre outras.

Em nosso site, é possível conferir a lista completa de endereços na zona sul de São Paulo que serão beneficiados pelo programa de revitalização da sinalização de trânsito no entorno de Unidades Básicas de Saúde.