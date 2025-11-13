Prefeitura recicla 10 toneladas de óleo em mais uma ação de preservação ao meio ambiente

Em mais uma ação que demonstra o avanço de São Paulo na busca por soluções para aumentar a resiliência climática, o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente, a Prefeitura recolheu mais de 10 toneladas de óleo usado, que foi reutilizado na fabricação de 2 toneladas de sabão e, com isso, evitou a contaminação de 501 milhões de litros de água limpa caso o produto fosse jogado incorretamente nos ralos de casas e restaurantes.

A arrecadação de óleo usado é feita nos equipamentos da Secretaria Executiva de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesana) da Prefeitura de São Paulo, em parceria com a Viva Terra, uma empresa especialista em transformar óleo de cozinha em impacto positivo. O intuito é evitar o descarte indevido desse produto, que pode contaminar a água e o solo. Além de contribuir com todas as questões ambientais, para cada litro de óleo doado, o munícipe tem direito a receber uma barra de sabão feita com o próprio óleo.

Por mês, é arrecadada em média 1 tonelada de óleo, resultando em 2 toneladas de sabão em pedra para higienização de superfícies. As garrafas de óleo podem ser doadas nos pontos de coleta, que estão distribuídos entre os mercados e sacolões municipais, Armazéns Solidários e as 65 unidades da Rede Cozinha Escola, todos esses equipamentos garantem Segurança Alimentar na cidade.

Impacto ambiental positivo na cidade

O descarte indevido do óleo vegetal gera um grande impacto no meio ambiente. Sem a destinação correta, 1 litro de óleo pode contaminar cerca de 25 mil litros de água e emitir, durante o seu processo de decomposição, 3 quilos de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera.

Neste ano, a capital paulista já reciclou 10 toneladas de óleo, o que corresponde a 501 milhões de litros de água preservados, o equivalente a 200 piscinas olímpicas; 54,9 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) que não foram emitidos na atmosfera, o que equivale a 154 veículos populares fora de circulação por um mês.

Clique aqui para saber onde levar seu óleo usado.