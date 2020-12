Prefeitura realiza processo seletivo para mais de 300 oportunidades de emprego na área da saúde

A Prefeitura de São Paulo abre processo seletivo para 319 vagas temporárias para o setor da saúde. As oportunidades são em áreas técnicas para um hospital da Zona Norte da capital, preferencialmente para profissionais que residem na região. Os salários variam entre R$ 2.911 e R$ 7.459. As inscrições ocorrem até o dia 15 de dezembro, às 18h, por meio do site www.bit.ly/vagasnocate. A equipe do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo fará a pré-seleção para convocar os candidatos que possuírem perfis que se encaixarem nas exigências da empresa e que estejam com disponibilidade para desenvolver as atividades por até 90 dias.

“Este processo seletivo para vagas temporárias na área da saúde além de gerar emprego, em um ano marcado pela crise do coronavírus, também oferece a possibilidade destes profissionais conseguirem uma recolocação ainda em 2020, seja para conciliar com outro trabalho ou como atividade principal. No primeiro semestre o Cate promoveu outras seleções no segmento com mais de 1.000 vagas dedicadas principalmente aos hospitais de campanha da capital.”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

São 200 postos temporários para a colocação de técnico de enfermagem de terapia intensiva, com ganhos de R$ 2.911. É necessário possuir ensino superior completo em Enfermagem. Organizar o ambiente de trabalho, realizar registros e relatórios, comunicação com pacientes e com familiares são algumas das atividades que o prestador de serviços deverá realizar.

A área de enfermagem ainda contempla os cargos de enfermeiro e de profissional especializado em terapia intensiva – salários de até R$ 7459. Ambas as atividades exigem a formação superior completa e documentação profissional ativa.

Quem procura oportunidade para o cargo de fisioterapeuta encontra 45 vagas – salário de R$ 4.994. A formação acadêmica mínima para se candidatar é o ensino superior completo em Fisioterapia. A jornada de trabalho do selecionado será 12X36, das 7h até 19h ou 19h até 7h.

Para a área da fonoaudiologia são três vagas, também temporárias disponíveis, – remuneração de R$ 4.846. Para se candidatar é preciso possuir especialização no setor.

Serviço

Processo seletivo para área da saúde

Dias: Até 15 de dezembro

Horário: 18h

Site: www.bit.ly/vagasnocate