Prefeitura reabre parques menores e normaliza horário

Os moradores do Jabaquara vão comemorar – a comunidade local vinha reclamando que os parques mais próximos estavam fechados, por causa da pandemia, e não conseguiam, por isso, fazer caminhadas ou atividades ao lar livre na região. “Eu não tenho carro e se quiser ir até o Ibirapuera tenho que pegar transporte público, o que não quero fazer”, conta uma moradora da Vila Guarani, que sempre passeava com os filhos no Parque Lina e Paulo Raia, que ela chama de “parquinho da Conceição”, por estar ao lado da estação Conceição do Metrô.

Mas, a Prefeitura anunciou que os parques menores estão todos sendo reabertos no sábado, 31 de outubro. E, de agora em diante, tanto esses parques quanto os que já vinham abrindo durante a semana – como Ibirapuera, Aclimação e Independência – vao abrir inclusive aos finais de semana e feriados.

No total, são 108 parques. Além do Lina e Paulo Raia, na Conceição, abrem também o Chuvisco, no Jardim Aeroporto, o Nabuco, na Vila Santa Catarina, e o da Casa Modernista, na Vila Mariana, cujo espaço cultural – a primeira casa construída em estilo modernista no país – também está aberto, já.

Vale ressaltar que os cuidados continuam e haverá controle de acesso para evitar superlotação dos parques. Será permitido o ingresso apenas de 60% da capacidade de frequentadores de cada parque.

A SVMA promove a contagem de frequentadores, observando dias e horários de maior e menor fluxo, ocorrências ou notificações de casos suspeitos ou confirmados de trabalhadores (servidores ou terceirizados) e analisa o cumprimento desse protocolo.

Continua obrigatório o uso de máscara e o respeito à regra do distanciamento social. Há disponibilização de álcool em gel 70% para higienização das mãos.

Frequência

Desde que 70 dos 108 parques reabriram, em 13 de julho, e especialmente depois da retomada dos horários normais durante a semana, em agosto, os parques da cidade receberam milhares de pessoas que estavam saudosas do contato com a natureza e de fazer caminhadas em ambiente tranquilo.

Os cinco parques mais visitados de 19/10 a 23/10 foram: Ibirapuera (70.903), Aclimação (18.061), Carmo (17.711), Independência (16.256) e Luz (14.435).

Confira, agora, a lista de endereços dos parques menores para passear com a família, inclusive aos finais de semana e feriado, na região, a partir de 31/10/2020.

Parque do Chuvisco – Rua Ipiranga, 792 – Jardim Aeroporto. Não possui telefone. Tem área de quase 40 mil metros quadrados e abre diariamente das 7h às 19h.)

Parque Modernista – Rua Santa Cruz, 325 (Museu) – Vila Mariana. Tem 12,6km² de área e abre de terça a domingo, das 9 às 17h, a partir de sábado (31/10). Tel: (11) 5083-3232

Parque Lina e Paulo Raia (Conceição) – Rua Volkswagen, s/n – Vila Guarani. Tem 15.621 m². Fone: (11) 5017-6522

Parque do Nabuco – Rua Frederico Albuquerque, 120 – Jardim Itacolomi. Tem mais de 30 mil m². Aberto diariamente das 6h às 18h. Fones: (11) 5678-6002 / 8493.

Veja a relação de todos os parques da cidade e seus horários de funcionamento acessando o link cutt.ly/FgYrDWY.