Prefeitura quer acelerar criação de hortas

A té o dia 29 de julho estão abertas as inscrições para a participação das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino (RME) de São Paulo no Processo Seletivo Acelerando Hortas – 2ª edição. A ação é promovida pela Agência São Paulo de Desenvolvimento – ADE SAMPA, em parceria com a Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE), e vai selecionar e premiar 13 unidades educacionais com projetos de Hortas Escolares.

Todas as Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de São Paulo podem participar, apresentando projetos pedagógicos de Hortas Escolares que promovam sustentabilidade econômica, educação alimentar e nutricional (EAN), educação ambiental, segurança alimentar e nutricional e desenvolvimento sustentável da cidade.

Cada uma das 13 unidades educacionais selecionadas receberá materiais e serviços para estruturação de espaços e adoção de tecnologias sociais e/ou sustentáveis, além de assessoria e capacitações visando a consolidação e expansão de projetos pedagógicos envolvendo hortas escolares, que totalizam o valor médio de até R$ 30 mil. O valor da premiação poderá variar em R$ 5 mil para mais ou para menos, conforme plano de ação das unidades.

Segue o cronograma:

a) de 18/06/2024 a 29/07/2024, inscrição da unidade interessada, com envio de documentação e preenchimento do formulário de inscrição;

b) de 30/07/2024 a 12/08/2024, avaliação das propostas;

c) em 13/08/2024, divulgação da relação de classificados;

d) de 14/08/2024 a 15/08/2024, interposição de recurso;

e) em 20/08/2024, divulgação do resultado final.

Confira a íntegra do Comunicado SME Nº 531, de 17 de junho de 2024

Até 29 de julho as unidades poderão se inscrever pelo formulário eletrônico: https://forms.gle/j1QEDCxXnv4qNxHLA.

As regras para inscrição e os critérios de seleção estão descritos no comunicado e documentos anexos.

“Sampa+Rural: Acelerando Hortas” – é um dos componentes do Programa Sampa+Rural, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), que organiza ações múltiplas e estruturadas de apoio ao segmento agrícola na cidade. O objetivo do programa é fortalecer e ampliar a agricultura urbana e periurbana na cidade de São Paulo, com viés orgânico, agroecológico e/ou de boas práticas agroambientais, enquanto estratégia de geração de emprego e renda, segurança alimentar e sustentabilidade ambiental.