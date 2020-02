Prefeitura promove cursos gratuitos em jardinagem, gestão de parques e permacultura no extremo da Zona Sul

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Fundação Paulistana, entidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, iniciou nesta quinta-feira (20), a capacitação profissional de 65 pessoas nas áreas de jardinagem; gestão de parques e áreas verdes e permacultura. Realizado inicialmente em Parelheiros, na escola de agroecologia localizada no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia, o programa Ecoa Sampa promove a geração de renda por meio de cursos profissionalizantes de curta duração no setor de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

“A estratégia de trabalho da secretaria é baseada nas potencialidades de cada região do município, de modo que o trabalhador tenha mais facilidade em gerar renda no território em que ele reside. Por isso, iniciamos o Ecoa Sampa em Parelheiros, que detém quase 30% do território municipal, em sua maioria formado por áreas verdes, sendo um distrito repleto de oportunidades em agroecologia; permacultura e jardinagem, entre outras modalidades que preservam o meio ambiente”, comenta a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

A Associação ProBrasil foi a entidade vencedora do edital de fomento à qualificação promovido pela Fundação Paulistana no segundo semestre de 2019, que pretende capacitar mais de 120 pessoas ainda no primeiro trimestre de 2020.

Os cursos, que possuem carga horária que varia entre 27 e 72 horas, apresentam conceitos amplos de cada temática. A turma de jardinagem, por exemplo, terá noções de trabalho desde a prestação de serviços em residências até em âmbito empresarial, aprendendo habilidades técnicas e conhecimentos para a manutenção de jardins, manejo de solo, ações de plantio, paisagismo e controle de pragas.

Já o curso de Parques e Áreas verdes capacita o aluno nos eixos de gestão, limpeza e manutenção do mobiliário de parques e praças, além de noções sobre jardinagem e paisagismo.

Além de Parelheiros, o programa será desenvolvido em outras regiões da cidade, oferecendo qualificação em tecnologias sustentáveis; sistemas de tratamento de efluentes; e produção de alimentos em agroecologia. As inscrições para as próximas turmas podem ser realizadas por meio do link: http://bit.ly/ecoasampa.