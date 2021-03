Prefeitura muda rodízio e antecipa cinco feriados

Em coletiva nesse dia 18 de março, o prefeito Bruno Covas anunciou mudanças no funcionamento da cidade para tentar conter o avanço da pandemia de Covid 19 na cidade. Uma delas será a mudança completa do rodízio de veículos e outra será a atencipação de dois feriados desse ano e mais três do ano que vem para os próximos dias, de forma que a cidade ficará por dez dias em “feriado”, somando-se os fins de semana e o feriado de Páscoa, que seria em 2 de abril, Sexta-Feira Santa.

O “mega feriado” começa em 26 de março, sexta da próxima semana (inclusive) e vai até o domingo 4 de abril, totalizando 10 dias de feriado na cidade. Os feriados antecipados são Corpus Christi 2020 (dia 3 de junho, quinta-feira) e Dia da Consciência Negra 2021 (dia 20 de novembro, sábado); além de feriados 2022: Aniversário de São Paulo (25 de janeiro, terça-feira), Corpus Christi (quinta-feira, 16 de junho) e Dia da Consciência Negra (domingo, 20 de novembro ), todos feriados municipais.

O rodízio deixará de ser das 7h às 10h e das 17h às 20h pelas próximas duas semanas. Nesse período, o rodízio na verdade valerá das 20h às 05h, ou seja, no horário em que o Governo do Estado estabeleceu o Toque de Recolher.

Só será proibido circular no dia de sua placa. Assim, a placa de final 1 e 2 não poderá circular nas duas próximas segundas-feiras, dia 22 e 29, das 20h às 05h de terça, e assim sucessivamente. Radares e agentes municipais estarão multando quem desobedecer a restrição. E ressaltando, os carros estarão liberados para circular entre 7h e 10h, 17h e 20h, no dia em que normalmente são restritos. Segundo o prefeito, a medida é para que as pessoas deem preferência ao uso do transporte em veículos particulares.

Segundo Covas, a cidade que nunca para agora terá que reduzir seu ritmo.

A Prefeitura ainda anunciou a criação de novos leitos, mas apontou para o fato de que já ocorreu uma morte de paciente sem leito de UTI, um jovem de 22 anos, apenas, na zona leste da capital.

Mais informações ao longo do dia e na edição de amanhã do jornal SP Zona Sul.