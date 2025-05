Prefeitura lança licitação para retomar obras do Complexo Viário Roberto Marinho e do Parque Linear

A Prefeitura de São Paulo lançou nesta terça-feira (13) o aviso de licitação para a contratação de empresa ou consórcio para a retomada das obras do Complexo Viário e do Parque Linear Roberto Marinho, na Zona Sul, que serão um marco na infraestrutura da cidade de São Paulo, trazendo melhorias significativas para a mobilidade, drenagem e qualidade de vida para cerca de 700 mil pessoas na Zona Sul. A obra faz parte do Programa Melhoramentos de São Paulo, lançado pelo prefeito Ricardo Nunes em abril. O edital de licitação será publicado nesta quarta-feira (14) no Diário Oficial da Cidade.

A principal solução viária do projeto resolverá um passivo histórico de mobilidade, ao conectar a Avenida Roberto Marinho à Rodovia dos Imigrantes, aliviando o tráfego em vias locais, muitas vezes inadequadas para o volume de veículos da região. A obra vai reduzir significativamente o tempo de viagem para quem utiliza essas rotas, criando um eixo estruturante de transporte na Zona Sul. As intervenções de drenagem vão melhorar a captação e canalização das águas pluviais, proporcionando mais segurança para a população.

O edital foi aberto para a escolha da empresa que fará a elaboração de projetos e execução das obras, a implantação de um parque linear e sistema de drenagem na Zona Sul da capital. A sessão de abertura dos envelopes será realizada no dia 22 de julho.

Com um orçamento estimado em R$ 2,4 bilhões, a obra integra a Meta 36 do Programa de Metas 2025-2028 e será financiada principalmente por recursos da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada (OUCAE), com possibilidade de complementação pelo Tesouro Municipal.

A licitação será conduzida em sessão presencial e com modo de disputa fechado, com julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e preço, conforme previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPObras. O prazo de execução é de 48 meses contados da data fixada na Ordem de Serviço, com vigência contratual de até 51 meses.

As propostas devem ser entregues no dia 22 de julho de 2025, das 9h às 9h30, na sede da SPObras, localizada na Rua XV de Novembro, 165, região central da capital. A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia.

O edital completo e seus anexos estarão disponíveis a partir de 14 de maio de 2025 no site oficial da SPObras (www.spobras.sp.gov.br). Dúvidas e pedidos de esclarecimentos poderão ser enviados até 11 de julho de 2025, exclusivamente via e-mail: licitacoes@spobras.sp.gov.br.

A Prefeitura revisou as soluções funcionais e físicas do projeto original de 2009, promovendo uma otimização nas áreas a serem ocupadas. Com os valores atualizados com o índice INCC (Índice Nacional da Construção Civil) para o presente momento, o custo do novo projeto é cerca de 37% inferior ao do anterior. Entre as principais mudanças, destaca-se a redução da extensão do túnel, que passou de 2,3 km para 460 metros. Além disso, a proposta atual amplia significativamente a área verde, passando de 250 mil m² para 314 mil m² em comparação com o projeto original. Essa abordagem não só gera uma economia substancial de recursos, como também reduz consideravelmente o impacto ambiental, proporcionando uma solução mais sustentável e eficiente.

Mobilidade e Infraestrutura

O Complexo Viário Roberto Marinho (ROMA) tem como principal característica a ligação entre a Avenida Roberto Marinho e a Rodovia dos Imigrantes, estendendo-se por 3,7 km. O novo viário será composto por três faixas de rolamento em ambos os sentidos, além de 2 km com ciclovia e faixa exclusiva para motociclistas, promovendo maior segurança e mobilidade para diferentes modos de transporte.

A obra também inclui a construção de três viadutos, sendo dois com método construtivo em balanço sucessivo, e um viaduto estaiado sobre a Rodovia dos Imigrantes, somando 1,3 km de extensão. Além disso, está prevista a construção de um túnel de aproximadamente 460 metros de comprimento, visando melhorar a fluidez do tráfego na região.

Um dos aspectos centrais do projeto é a execução de uma macrodrenagem completa. Cerca de 1,2 Km do córrego Água Espraiada serão canalizados, uma galeria subterrânea para captação de água pluviais será implantada ao longo de toda a via, com interligação ao córrego existente, direcionando as águas pluviais para o reservatório Jabaquara e resolvendo problemas históricos de alagamentos na região.

Parque Linear

O projeto prevê a criação de um Parque Linear de 314 mil metros quadrados ao longo do córrego Água Espraiada, promovendo a requalificação ambiental e a ampliação de áreas verdes na cidade. O novo parque contará com diversas instalações de lazer para a população, oferecendo um espaço de convivência e bem-estar. Será construído um viário denominado “Via Parque”, localizado à margem esquerda do parque, com duas faixas de rolamento para veículos. Serão ainda implantados cinco pontilhões sobre o córrego Água Espraiada, com 20 metros de extensão cada, conectando as diversas áreas do parque e promovendo a mobilidade entre elas.