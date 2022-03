Prefeitura já aplica quarta dose para pessoas acima de 80

A vacinação para idosos acima de 80 anos, com quarta dose (ou segunda dose de reforço) foi anunciada pelo Governo do Estado na úçltima quarta, 16, para início na segunda, 21. Mas, a cidade de São Paulo já anunciou que na capital a nova fase da campanha já tem início nessa sexta, 18. Podem se imunizar as pessoas com 80 anos ou mais, desde que tenham recebido a terceira dose (primeira dose adicional) há pelo menos quatro meses.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde , a imunização acontecerá em todas as UBSs e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que funcionam das 7h às 19h, além dos megapostos e drive-thrus, das 8h às 17h. Além da vacinação nos postos, a Atenção Básica, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), vai imunizar os idosos nas Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e em domicílio para aqueles acamados e impossibilitados de se locomoverem até as unidades. O público-alvo estimado é de 250 mil idosos. Para se vacinar, é obrigatório apresentar um documento de identificação, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), e a carteirinha com o registro das doses recebidas anteriormente.

Segundo o Governo do Estado, o Comitê Científico contra Covid levou em consideração na decisão o alto índice de mortalidade entre os idosos desta faixa etária durante a circulação da variante Ômicron, que foi superior aos óbitos ocorridos nos dois outros picos da pandemia em 2020 e 2021.

Em todo Estado, estarão aptos a receber a quarta dose cerca de 900 mil idosos, desde que tenham recebido a dose de reforço (3ª dose) com um intervalo de quatro meses.

Capital

Até essa quarta-feira (16), a capital aplicou 28.985.738 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 11.669.686 primeiras doses (D1), 10.649.901 segundas doses (D2), 6.320.620 doses adicionais (DAs) e 345.531 doses únicas (DUs). A cobertura vacinal da população com mais de 18 anos está em 110% para D1, em 106% para D2 e em 68% para DAs.

Em adolescentes de 12 a 17 anos, foram aplicadas 971.450 D1, representando uma cobertura vacinal de 115%, e 846.635 D2, o equivalente a 100% do público-alvo. Em crianças de 5 a 11 anos, foram aplicadas 892.221 D1, 82% do total esperado, e 365.979 D2, o que equivale a 33,8% dessa parcela da população.