Prefeitura intensifica combate à dengue

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) da cidade de São Paulo tem intensificado o combate ao mosquito Aedes aegypt devido à sazonalidade da dengue, uma vez que a doença tem maior incidência no período do ano onde as condições climáticas, em razão das chuvas e do calor, favorecem naturalmente a proliferação do vetor.

As ações têm como objetivo a eliminação do mosquito adulto, além da conscientização da população sobre os perigos da dengue. A Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa) e a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) têm realizado buscas ativas e forças-tarefas, feitas pelas equipes das Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis), com visitas em domicílios e pontos estratégicos da capital.

O foco é o controle larvário com o uso de larvicida biológico, bloqueios de transmissão, eliminação manual de criadouros, nebulização de inseticidas com máquinas de nebulizações ultrabaixo volume (UBV) veicular e costal e atendimento às solicitações de munícipes.

Transmissão e sintomas

A dengue é uma das arboviroses mais comuns, transmitida pela picada do Aedes aegypt, e umas das formas mais eficazes de preveni-la é evitar possíveis criadouros do mosquito. Para isso é essencial eliminar focos de proliferação do mosquito, como objetos que acumulam água parada (vasos, pratinhos, potes e garrafas, por exemplo).

Os principais sinais da doença são:

• Dor abdominal intensa e contínua;

• Vômitos persistentes;

• Tontura, principalmente quando fica de pé;

• Sangramentos de mucosa;

• Sonolência ou muita irritabilidade.

Ao apresentar qualquer um desses sintomas, é necessário buscar atendimento médico imediato na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Os endereços estão disponíveis na plataforma Busca Saúde.