Prefeitura estimula mais agricultura nos bairros

Quem disse que São Paulo é uma selva de pedra? Se, efetivamente, a cidade é recoberta por asfalto e tem paisagem majoritariamente marcada pelo concreto, a paisagem urbana conta também com verde não só por suas praças, árvores e parques. Cada vez mais, a cidade ganha espaços para produção agrícola, de diferentes formas.

As feiras livres representam bem esse contato, mas a agroecologia e outros representantes “rurais” estão ganhando cada vez mais espaço na maior metrópole do país. Tem horta comunitária na Saúde, na Vila Mariana, no Jabaquara… Várias delas são abertas à visitação, muitas inclusive comercializam seus produtos agroecológicos.

No extremo sul da capital, há inclusive iniciativas em turismo rural, produtores independentes, sem falar nas inúmeras iniciativas desenvolvidas por associações, Ongs, institutos que trazem o mundo rural para dentro da cidade.

Agora, todas essas ações estão reunidas no “Sampa +Rural”. A Prefeitura lançou oficialmenteo Programa com medidas para fortalecer e expandir a agricultura no município, em um evento que reuniu dezenas de entidades e agricultores, essa semana. No mesmo evento, foi também apresentado também, o Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável que agrega ações de todas as áreas da prefeitura no setor.

O lançamento contou com a presença do prefeito Ricardo Nunes, da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, além de autoridades e representantes do setor como entidades, agricultores, produtores rurais e engenheiros agrônomos.

“É o reconhecimento do trabalho de quem coloca a mão na terra e garante a agricultura da nossa cidade. Somos apenas uma ferramenta, mas são os trabalhadores responsáveis pelo crescimento do setor”, disse o prefeito Ricardo Nunes. “São Paulo tem o maior programa de segurança alimentar do país. São dois milhões e meio de alunos, por exemplo, que recebem merenda escolar todos os dias. Temos também a distribuição de cestas básicas a famílias carentes e outros programas que serão anunciados em breve, como o Armazém Solidário”, anunciou.

As ações têm como objetivo expandir e fortalecer a agricultura da cidade, na zona urbana e na zona rural, que ocupa 28% do território da cidade. É o reconhecendo do papel multifuncional da atividade, na produção de alimentos, segurança alimentar, geração de emprego e renda, sustentabilidade ambiental e mitigação de mudanças climáticas.

“A cidade possui milhares de agricultores, além de mais de 1 mil locais de agricultura cadastrados na plataforma Sampa+Rural. Por isso, são necessárias medidas que têm a missão de fortalecer o setor”, explica a secretária municipal. “O Plano de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável descreve metas e ações a serem feitas nos próximos anos e o programa Sampa+Rural está sendo implementado por técnicos, que estão em campo dialogando e dando assessoria para quem é agricultor ou quem quer fomentar áreas de plantio”, finaliza Aline Cardoso.

Plano

O Plano Municipal de Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável tem 16 eixos temáticos e apresenta estratégias e metas a serem cumpridas. O documento está disponível no link bit.ly/3fWch9M e ficará em consulta pública por 15 dias, antes de ser publicado o decreto.

O que há em seu bairro?

Com o objetivo de mapear, conectar e reunir iniciativas de agricultura, turismo e alimentação saudável em um só lugar, a plataforma Sampa+Rural já conta com mais de 2,4 mil locais mapeados e disponibilizados para consulta. Os locais mapeados podem receber um selo que indicam que o local é um produtor de orgânicos ou que fomenta de alguma forma o movimento rural da Capital. A iniciativa é construída colaborativamente e pode ser acessada de qualquer dispositivo conectado com a internet, divulgando e conectando agricultores locais, estabelecimentos parceiros de produtores, roteiros turísticos e muito mais. Acesse e conheça sampamaisrural.prefeitura.sp.gov.br.

Hortas

Para quem quer conhecer alguns desses trabalhos, uma dica é conferir a Horta Comunitária da Saúde, com um trabalho já estruturado e que se estende por muitos anos em um terreno que, no passado, já foi depósito irregular no entulho.

Participativa, a horta é aberta e sempre aceita voluntários. Em geral, promove mutirões no segundo domingo de cada mês, das 9h às 14h, mas para conferir o calendário exato basta seguir a página do grupo no Facebook.

Ali há Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCS), atividades recreativas e coletivas, oficinas educativas, meliponário, plantas medicinais, composteira…

Fica na R. Paracatu, 66, final da R. das Uvaias, Saúde.

Outra é a Horta Comunitária Bosque das Mandalas, com acesso controlado mas aberta a visitação e aceita voluntários. Lá há viveiro de mudas, jardim, autoconsumo… Fica em um terreno junto a uma linha de transmissão da Enel, como várias outras hortas, por conta de parceria da concessionária com a Prefeitura. Anote o endereço Rua Marques de Herval, 122, Vila da Saúde. Informações pelo WhatsApp (11) 98835-2930.