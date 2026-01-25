Prefeitura entrega nova etapa de requalificação da Avenida Santo Amaro

F oi entregue a segunda etapa das obras de requalificação da Avenida Santo Amaro, na Zona Sul, que, somada à primeira fase concluída em abril de 2024, já totaliza 1,2 km de vias requalificadas no trecho entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Periquito, na Vila Nova Conceição.

Com um investimento total de R$ 166,6 milhões, as melhorias abrangem a reforma do corredor de ônibus, a implantação de novas paradas, a modernização da infraestrutura subterrânea, com melhorias nos sistemas de água, esgoto e gás, além da construção de calçadas acessíveis em ambos os lados da avenida.

Em vistoria no local nesta segunda, o prefeito Ricardo Nunes destacou outros detalhes de mais esta etapa de requalificação da Avenida Santo Amaro. “Toda a fiação está enterrada, todo o sistema de drenagem foi refeito. A arborização, alargamento e iluminação melhoram a qualidade da via para as pessoas poderem caminhar e para as que usam o transporte coletivo. São avanços super importantes.”

O projeto avança agora para a terceira etapa, que está em fase de contratação e prevê a requalificação de mais 1,2 km da Avenida Santo Amaro, no trecho entre a Rua Periquito e a Avenida dos Bandeirantes. “É um projeto muito bacana com toda a requalificação da Avenida Santo Amaro, uma das avenidas mais antigas da cidade”, destacou Nunes.

Requalificação beneficia 310 mil pessoas

Chamado de “Nova Santo Amaro”, o projeto é uma das maiores intervenções de requalificação viária e urbana feitas na capital e tem como foco a melhoria da mobilidade, da segurança e da acessibilidade, além da qualificação do espaço público, beneficiando diretamente cerca de 310 mil pessoas.

Eder Bareicha, proprietário de um restaurante na região, elogia a obra e ressalta os benefícios, principalmente nos dias de chuva. “Como era bem baixo aqui, a rua a gente não via mais. Enchia tudo de água. Agora acabou, ficou tudo top. A praça ficou maravilhosa. Ficou ótimo, porque hoje não alaga mais. As pessoas, hoje, caminham tranquilas.”

O prefeito Ricardo Nunes elencou os benefícios da requalificação para a região. “Valorização dos imóveis, geração de emprego, melhor mobilidade, os ônibus vão mais rápido, as pessoas gastam menos tempo no transporte, e não alaga mais. A cidade está cada vez mais bonita.”

O enterramento da fiação de energia elétrica e de telecomunicações, com a remoção dos postes, eliminou a poluição visual, valorizou a paisagem urbana e aumentou a segurança e a confiabilidade dos serviços. A nova iluminação pública em LED, instalada em postes modernos, substituiu equipamentos antigos e reforça a sensação de segurança para quem circula pela região.

As novas paradas de ônibus já estão em operação, oferecendo mais conforto, acessibilidade e melhor experiência aos usuários do transporte público. Outro avanço importante foi a implantação de novas galerias de drenagem para dar mais resiliência à infraestrutura da via.

A Nova Santo Amaro também recebeu nova sinalização viária, arborização e paisagismo, contribuindo para um ambiente urbano mais agradável e sustentável. Nas fases já concluídas, foram plantadas 202 novas mudas nativas, reforçando o compromisso ambiental.