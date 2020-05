Prefeitura e Governo do Estado pretendem antecipar feriados ainda essa semana

Em entrevista coletiva há pouco no Palácio dos Bandeirantes, o prefeito Bruno Covas e o governador João Doria disseram que enviaram à Câmara de Vereadores e Assembleia Legislativa projetos, em caráter de urgência, para antecipar dois feriados municipais e um feriado estadual.

O objetivo é ampliar o isolamento social e diminuir a circulação de pessoas na cidade e no Estado, com fechamento de estabelecimentos ou redução do horário de funcionamento, como ocorre em feriados. Em contrapartida, os feriados futuros, de 2020, seriam transformados em dias de funcionamento normal.

Pela proposta, não haveria horário comercial na próxima quarta e quinta, dias 20 e 21 de maio, e a sexta-feira seria ponto facultativo, criando uma “ponte”. Esses dois dias antecipariam os feriados de Corpus Christi, que esse ano seria celebrado em 11 de junho, e o feriado da Consciência Negra, que seria celebrado em 20 de novembro.

Também haveria outra antecipação para segunda-feira, dia 25 de maio – o feriado estadual de 9 de Julho, em que se relembra a Revolução Constitucionalista, seria antecipado para essa data. O governador ainda solicitou que prefeitos de outras cidades do Estado façam o mesmo em suas cidades, antecipando feriados.

Enfatizando, caso a proposta seja aprovada, os dias 11 de junho, 9 de julho e 20 de novembro de 2020 não seriam mais feriados e sim dias de expediente normal.