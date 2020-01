Prefeitura divulga trajeto dos blocos na Vila Mariana e no Jabaquara

Vai começar o maior Carnaval de Rua que São Paulo já viu. Pelo menos é a expectativa da Prefeitura.

Os 865 blocos estão espalhados por toda a cidade no período carnavalesco, que se estende de 15 de fevereiro a 1º de março de 2020.

Os percursos apresentados poderão sofrer alterações e exclusões até a data prevista para os desfiles.

Confira a programação na região da Subprefeitura da Vila Mariana:

15/2/2020

11h às 16h – Bloco Frevo Mulher com Elba Ramalho – Avenida Pedro Álvares Cabral; 13h às 18h – Bloco Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença. Concentração: Avenida Pedro Álvares Cabral, 220

11h às 20h – Bloco Grande Família – Av. Moema, 161; 11h às 15h30 – Perdidos No Paraíso. Rua Mario Amaral

13h às 18h – Manga Rosa; Alameda dos Guatás

14h às 19h – Doentes da Sapucaí; Rua Marselhesa

14h às 19h – Turma d Funil – Vila Marian: Rua Agostinho Rodrigues Filho

14h às 20h – Bloco do Pedal: Praça Rosa Alves da Silva, s/n

15h às 19h – BLOCO CARAVIVA: R. Dr. Diogo de Faria, 386

16/2/2020

13h às 18h – Monobloco: Av. Pedro Álvares Cabral, 220

14h às 19h – Me chama que eu vou. Concentração: Avenida Helio Pellegrino, 200

10h às 15h – Folia de Bonequins – Praça da Bíblia, s/nº

13h às 18h – Bloco Elástico: Rua Desembargador Herótides da Silva Lima

14h às 19h – Bloco de Nota: Praça Rosa Alves da Silva

15h às 19h – Bloco de Pífanos de São Paulo: Al. Guaicanãs

22/2/2020

12h às 17h – Bloco Amoribunda: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

13h às 18h – Bloco Brasil: Rua Coronel Oscar Porto

14h às 18h30 – Agrada Gregos: Av. Pedro Álvares Cabral, 220

14h às 19h – Bloco Vou de Taxi: Av. Helio Pellegrino, 200

16h30 às 19h – Wadaiko Sho: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

23/2/2020

11h às 14h – BROCO ETERNO: Avenida Helio Pellegrino, 200

11h às 16h – Bloco du Brasil: Av. Pedro Álvares Cabral, 220

12h às 17h – BLOCO AMORIBUNDA: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

12h às 17h – BLOCO DAS COELHINHAS: Alameda dos Pamaris

14h às 19h – Bloco Bem Sertanejo: Avenida Pedro Álvares Cabral, 220

24/2/2020

11h às 16h – BLOCO DO COWBOY Avenida Pedro Álvares Cabral, 220

14h às 19h – Bloco Pinga Ni Mim – Villa Country: Av.Pedro Álvares Cabral, 220 de Oliveira

14h às 19h – BLOCO FILHOS DE GIL: Av. Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

25/2/2020

9h às 15h – Galo da Madrugada: Av. Pedro Álvares Cabral, 220

12h às 17h – Bloco du BrasilAv. Pedro Álvares Cabral, 220

29/2/2020

10h às 15h – Bloco do Ogro: Rua Álvaro Alvim, 1 – 126

11h às 15h – Bloco Fobicão: Av. Pedro Álvares Cabral, 220

11h às 16h – Bloco da Mamma: Av. Hélio Pellegrino, 200

13h às 18h – Bloco Bell Marques na Rua: Avenida Pedro Álvares Cabral, 220

14h às 19h – Bloco Descubra: Avenida Hélio Pellegrino, 200

14h às 19h – BLOCO TOMOJUNTO: Avenida engenheiro Luís Gomes Cardim Sardirardi

14h às 19h – RabuSuju: Rua Napoleão de Barros

1/3/2020

10h às 13h30- Bloco da Maria: Av. Pedro Álvares Cabral, 220

11h às 16h – Bloco Bora viver: Avenida Helio Pellegrino, 200

13h às 16h – Bloco da Preta: Av.Pedro Álvares Cabral, 220

14h às 18h – Bloco Duchat: Rua Marselhesa

14h às 19h – Bloco do Amor: Avenida Helio Pellegrino, 200

14h às 19h – Unidos do K-POP: Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi

14h às 19h – Bloco Confraternidade: Alameda Jurucê

Confira a programação na região da Subprefeitura do Jabaquara:

15/02/2020

11h às 15h30 – Bloco Coisa de Pele: Endereço Concentração: Av. Leonardo da Vinci, 2650.

14h às 19h – Bloco Breja no Bloco – Endereço Concentração: Rua Apacê

16h às 19h – Bloco Carnavalesco do Zé Pereira – Endereço Concentração: R. Anita Costa, 135.

24/02/2020

14h às 19h – Bloco do Arrastão da Vila Guarani – Endereço Concentração: Av. Diederichsen.

25/02/2020

14h às 19h – Bloco dos Cabeças da Cinco – Endereço Concentração: R. Charles Hoyt, 231.

Carnaval de Rua 2020

A Prefeitura está promovendo um mutirão de serviços sobre o Carnaval de Rua 2020.

O objetivo é informar o munícipe sobre os detalhes dos blocos em todas as subprefeituras de São Paulo.

