Prefeitura discute medidas a serem tomadas durante suspensão de aulas

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), anuncia medidas para garantir assistência às famílias durante suspensão das aulas na Rede Municipal de Ensino, em decorrência do coronavírus. Para suprir a merenda escolar, as famílias podem receber uma cesta básica ou transferência de um valor em dinheiro, para que os alimentos sejam adquiridos no comércio local onde reside a família.

“Atualmente, a Rede Municipal de Ensino tem 1 milhão de alunos, distribuídos em 4 mil escolas. Até sexta-feira (20) vamos anunciar as medidas que serão adotadas para que, a partir da próxima semana, as crianças possam receber os alimentos”, declarou o secretário.

Para que o semestre não seja perdido, Bruno Caetano declarou que estão sendo programadas aulas à distância para os estudantes do Ensino Fundamental 1 e 2.

Tempo indeterminado

Enquanto os estabelecimentos permanecerem abertos, até sexta-feira (23), a Prefeitura está tomando precauções para que não falte material de limpeza, especialmente desinfetante e álcool gel. O retorno das atividades escolares será determinado em conjunto pelas secretarias estadual, municipal e pelo Ministério da Saúde, de acordo com o secretário.

“Não podemos afirmar qual será o período em que as crianças permanecerão afastadas das escolas. Algumas creches devem ficar abertas para atender os filhos dos funcionários da Saúde e da Segurança Pública, matriculados na Rede Municipal de Ensino. Este é um motivo que os patrões devem ter compreensão com seus funcionários, para que o vírus não se alastre”, enfatizou.

Dia D de prevenção ao Covid 19 (Coronavírus)

A Secretaria Municipal de Educação (SME) realiza nesta terça-feira (17) o “Dia D” de prevenção ao Covid 19 (Coronavírus) em todas as Escolas que fazem parte da Rede Municipal de Ensino. Durante o dia, mais de 1 milhão de estudantes participam de atividades lúdicas, teatros e instruções de prevenção. As unidades educacionais também receberão material informativo com orientações de prevenção sobre a doença.