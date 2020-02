Prefeitura contrata 650 pessoas para o Carnaval

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, realiza entre os dias 6 e 13 de fevereiro, o Contrata SP – Carnaval. A ação oferece 650 vagas de emprego temporárias para a prestação de serviços no Sambódromo do Anhembi durante os desfiles das escolas de samba, que acontecem nos dias 21, 22, 23, 24 e 29 de fevereiro.

O trabalhador interessado em participar do processo seletivo deverá visitar qualquer uma das 24 unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo entre os dias 3, 4 e 5 de fevereiro, e solicitar uma carta de encaminhamento para a entrevista do Contrata SP – Vagas de Carnaval. Os candidatos que não possuírem a carta não poderão participar do processo.

Ao todo, a iniciativa oferece 650 vagas, sendo 500 para empurrador de carros alegóricos e 150 para controladores de acesso nos arredores do Anhembi. Para os auxiliares de tráfego, a remuneração é de R$ 85 por dia, o candidato poderá trabalhar até, no máximo, cinco dias do evento. Não é exigida experiência anterior e o interessado deverá ter pelo menos o ensino fundamental incompleto.

Já a oportunidade para controlador de acesso garante ao trabalhador R$ 95 por dia. O participante poderá trabalhar em dois dias de folia, a vaga exige ensino fundamental completo e o horário de trabalho será das 18h às 6h nos dias 21 e 22 de fevereiro.

O processo seletivo será realizado na unidade Lapa do Cate, localizado na Rua Guaicurus, 1.100 nos dias 6, 10 e 11/02, para empurrador de carro alegórico, 11 e 13/02 para controlador de acesso. O candidato deve levar RG, CPF, Carteira de trabalho e a carta de encaminhamento.

A carta deve ser solicitada dias 3, 4, 5 de fevereiro, das 8h às 17h, em uma das 24 unidades do Cate. Veja os endereços abaixo:

Centro/Sul

Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Campo Limpo – Rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 65

Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172

Zona Noroeste

Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate Pirituba – Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300

Zona Leste

Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes – Rua Milagre dos Peixes, 357

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha – Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases – Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064