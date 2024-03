Prefeitura antecipa vacina contra gripe para 22/03

Começa, nesta sexta-feira (22/03), a campanha de vacinação anual contra a influenza (vírus causador da gripe) na cidade de São Paulo. No sábado (23), acontece o “Dia D” de vacinação nas 471 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que estarão abertas das 8h às 17h. .

A partir de 22 de março, serão imunizadas pessoas do grupo de risco para a doença: crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias (puérperas), indivíduos com 60 anos ou mais, povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas, população em situação de rua, pessoas com deficiência permanente e pessoas portadoras de doenças crônicas (comorbidades) e imunossuprimidos.

“O objetivo da antecipação da campanha neste ano é reduzir os casos de complicações da doença, visando proteger a nossa população contra o vírus da influenza, doença grave que pode apresentar complicações principalmente nos grupos de risco”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A partir de 1º de abril, a campanha passa a contemplar também as pessoas com maior exposição para a doença conforme lista do Programa Nacional de Imunizações (PNI): trabalhadores da saúde; professores do ensino básico a superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativa.

A estimativa populacional para a campanha de 2024 é de 4,5 milhões de pessoas. A meta é vacinar 90% do público-alvo. Em 2023, foram aplicadas mais de 4 milhões de doses de influenza. Já a cobertura entre os grupos prioritários chegou a 52,19%.

Vacina é segura

A vacina reduz o risco de complicações respiratórias e pneumonia. São necessárias duas semanas para que comece a fazer efeito. Por isso, a campanha acontece no outono, para oferecer proteção no inverno, quando ocorre maior circulação do vírus influenza. Adultos, inclusive gestantes, devem tomar uma dose. Ao receberem a vacina pela primeira vez, crianças de 6 a 23 meses devem receber duas doses. A vacina é segura e não causa gripe.

O imunizante estará disponível nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas de segunda a sexta, das 7h às 19h, e nas AMAs/UBSs Integradas aos sábados, no mesmo horário. Encontre a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

A doença

O contágio da gripe ocorre através das secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. O vírus também é transmitido da forma indireta, por meio das mãos que podem levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz, após contato com superfícies recém contaminadas por secreções respiratórias. Medidas simples como lavagem frequente das mãos, uso de lenços descartáveis, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, manter os ambientes arejados, também ajudam na prevenção da gripe.

Entre os meses de janeiro a março de 2024, foram confirmados 148 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) por Influenza. No mesmo período de 2023, foram 161.