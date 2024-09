Pratos clássicos paulistas podem ser saboreados também em casa

Correria, cansaço, falta de tempo, vontade de ficar um pouco em casa, impossibilidade de sair… São muitas as razões que fazem o morador da capital paulista pedir por comida em casa. E quem busca uma opção bem caprichada de refeição em casa, com pratos feitos com todo capricho e aquela pitada essencial de amor, precisa experimentar as delícias do Restaurante e Pizzaria Chaplin.

Já muito conhecido da comunidade de Vila Mariana e Saúde, o Chaplin tem tradição de 60 anos servindo pratos clássicos da culinária paulista e pizzas muito fora do comum.

E essa qualidade e tradição se mantêm nas entregas em domicílio. O Restaurante conta com equipe própria de delivery, garantindo que as refeições cheguem com temperatura e apresentação ideais.

Vale destacar que o Chaplin funciona de terça a domingo nos períodos de almoço e jantar, ou seja, facilitam o dia a dia em diferentes ocasiões – seja para receber a família no fim de semana, seja para agilizar as refeições cotidianas durante os dias úteis em que o tempo é curto. É uma ótima opção, aliás, para pedir refeições no escritório e partilhar com colegas ou saborear sozinho.

O cardápio

A lista de pratos disponíveis para o delivery é a mesma servida no restaurante, e conta com uma diversidade para deixar feliz qualquer paladar. São carnes suculentas, peixes fresquinhos, massas artesanais, pizzas crocantes e sobremesas de dar água na boca… O menu completo, aliás, está disponível no site restaurantechaplin e pode facilitar a escolha do prato do dia.

Com as temperaturas altas, uma boa ideia pode ser a Salada Completa, disponível em 3 tamanhos e que reúne alface, tomate, brócolis, ervilhas, cebola, ovos, cenoura, rabanete, pepino, mozarela, presunto, palmito e azeitona. Ainda nessa linha, para complementar uma refeição saudável, a porção de Brócolis alho e óleo ou a de Legumes são igualmente pedidas inteligentes.

Nos almoços de quarta e sábado, a verdadeira e tradicional feijoada é sucesso garantido. Também disponível em dois tamanhos, traz carne seca, paio, linguiça portuguesa, rabo, bacon, costela, pé, lombo, arroz, couve e bisteca.

O filé mignon tem versões clássicas: medalhões, parmegiana (que acompanha arroz e fritas), o cubana (com arroz, fritas, ervilhas, presunto, bacon, palmito e banana à milanesa) são apenas algumas das montagens disponíveis.

No delivery, o estrogonofe também é um dos campeões de pedidos – tanto nas versões frango quanto de mignon.

Entre os peixes, para além do famoso Pintado na Brasa da casa, o salmão é bem requisitado. São duas versões: Grelhado, que acompanha arroz à grega, batata griset e molho de alcaparras; ou Salmão à Belle Meunièrem cin aspargos, alcaparras, champignon, camarão e batatas sauté.

Lasanhas, tortelle, rondelli, nhoque, raviolli e espaghetti em várias versões estão na lista das massas.

E, claro, para a noite, têm lugar especial reservado no coração – e no paladar – dos clientes mais tradicionais e que não abrem mão de pedir pelo menos uma vez na semana. Ali, há três tamanhos das redondas. Cansado de pedir sempre os mesmos sabores? Experimente a de tomate seco, que vem recoberta de mozarela e com azeitonas recheadas com alicci. Ou a que leva o nome da casa – Chaplin: Gorgonzola com fatias de lombinho e rodelas de tomate.

Para desvendar os sabores da verdadeira culinária paulistana sem sair de casa, é muito simples. Basta fazer o pedido pelo 96601.6268 (WhatsApp), ou pelo telefone (11) 5079.9466. Também é possível fazer o pedido pelo iFood.

O Restaurante e Pizzaria Chaplin fica na Rua Luís Góis, 1231

Site: restaurantechaplin.com.br.

Nas redes sociais, siga: @restauranteepizzariachaplin.