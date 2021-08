Praças são opção para curtir com as crianças

A avenida Paulista vai voltar a ficar aberta para pedestres e com trânsito interditado por um período maior – ja a partir desse domingo, 15 de agosto, o programa Paulista Aberta se estenderá até 16h e haverá até posto de vacinação para qualquer pessoa acima de 18 anos ainda não vacinada.

Mas, muita gente ainda não quer encarar o uso de transporte público ou mesmo a quantidade de pessoas reunidas na Avenida e prefere porcurar alternativas mais tranquilas de lazer ao ar livre na região.

Uma opção pode ser conferir a Praça Guaraci, uma pequena porém agradável e recentemente reformada praça na região da Saúde.

Localizada ao final da rua Visconde de Inhaúma, a praça recebeu há cerca de um mês mudas de lírio do Viveiro Municipal Manequinho Lopes para revitalização do paisagismo, além de bancos sustentáveis, novos equipamentos de academia ao ar livre e uma charmosa Casinha na árvore – ideal para diversão das crianças. As equipes de manutenção também consertaram as calçadas do entorno e pintaram as guias.

A transformação de uma rotatória para a atual Praça Guaraci (2013) já era um projeto de sucesso do governo local que atraiu crianças e adultos para frequentarem o local, que no início era apenas um largo asfaltado. No entanto, com a revitalização, também encabeçada pela Subprefeitura de Vila Mariana, a expectativa é que a qualidade dos momentos ao ar livre na praça aumente.

Tanto os bancos quanto as cadeiras com encosto foram feitos com troncos de árvores que sofreram queda natural ou foram removidas em caráter emergencial devido o risco iminente de queda, tudo isso, sem custos adicionais para o Município. O projeto idealizado pela Engenheira Agrônoma e servidora pública Lisley Araújo é executado pelas equipes terceirizadas de poda da Subprefeitura. Ela e o Coordenador de Projetos e Obras da Vila Mariana, José Roberto Correa, fizeram um projeto que, assim como os bancos e cadeiras. A gangorra e os equipamentos de ginástica foram trocados por versões mais novas reformadas pela equipe de Serralheria, e a Casinha na árvore instalada. Foi colocada areia tanto perto dos brinquedos quanto no local de convivência, onde ficam os bancos.

Há ainda outras praças na região que foram reformadas, como a “do Buracão”, ou Praça Américo Portugal Gouveia, na Chácara Inglesa.

De qualquer forma, lembre-se de usar máscaras, álcool em gel e manter distanciamento.