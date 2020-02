Praças do Jabaquara ganham novas estações de ginástica

Ocupar as ruas e aproveitar espaços e serviços públicos são atitudes que não só valorizam e aumentam o sentimento de pertencimento do cidadão, mas também ampliam a segurança na cidade, já que são os lugares mais desertos os que atraem ações criminosas.

E uma das maneiras de ocupar a cidade de forma saudável é curtindo suas praças. Agora, no Jabaquara, várias praças estão ganhando equipamentos para a prática de exercício – ou seja, ainda há um caráter saudável extra de combate ao sedentarismo e estímulo à atividade física.

As novas estações contam com aparelhos para diversos tipos de movimento. Quem não sabe como praticar pode seguir as instruções, dicas e sugestões de exercícios disponíveis em cartazes afixados nas próprias estações de ginástica.

As estações estão localizadas nas seguintes áreas verdes de vários bairros do distrito: Praça 20 de Setembro; Praça Serafina Giancoli Vicentini; Praça Professor Orlando Gomes; Praça Professor Dr. Vitorino Castelo Branco; e Praça Whitaker Penteado.

Vá conhecer e aproveitar – o uso é livre e gratuito.