Praça de Atendimento da Subprefeitura tem novo horário

A Praça de Atendimento da Subprefeitura Vila Mariana tem novo horário e a partir de agora abre de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h. O atendimento será feito mediante agendamento prévio e somente para os seguintes serviços:

– Desbloqueio de Senha WEB (Pessoa Física e MEI);

– Validação de Inscrição de CCM (Pessoa Física);

– Recebimento de Protocolo de Atualização Cadastral de IPTU;

– Autuação de Processos em geral.

Só é possível agendar um serviço por pessoa. Para agendar, ligue 156 e digite as opções 6-6 no menu ou acesse o portal de agendamento.

O uso de máscara é obrigatório nas dependências da Subprefeitura e haverá aferição da temperatura dos munícipes.

Os serviços abaixo devem ser realizados de forma eletrônica no site da Secretaria Municipal da Fazenda:

– Segunda via da taxa de lixo

– Emissão de segunda via de notificação de lançamento de IPTU

– Certidão de IPTU

– Emissão de parcelas de IPTU

– Emissão de DASP para pagamento de TFE, TFA e ISS

Acordos de dívida ativa devem ser solucionados pelo Portal da Dívida Ativa.

Clique aqui para consultar os serviços que podem ser solicitados on-line.