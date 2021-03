Pra que serve maca peruana e como tomar?

Longevidade, busca por relacionamentos verdadeiros, entendimento da sexualidade como parte essencial da saúde mental e física… São vários os motivos que explicam o interesse da sociedade moderna por suplementos naturais que garantam libido sexual em qualquer faixa etária. Mas é principalmente o público maduro, acima de 45 anos, que vê na Maca Peruana um fitoterápico que estimula a formação dos hormônios sexuais em homens e mulheres.

Mulheres relatam, por exemplo, diminuição de sintomas da menopausa (climatério), enquanto outras apontam até a regulação do ciclo menstrual e estímulo à fertilidade. Homens apontam resgate da libido, mas também mais energia para desenvolver relações de qualidade e com trocas mais prolongadas com suas parceiras.

Vale sempre ressaltar que é importante consultar o farmacêutico para dúvidas iniciais e, em caso de persistência de sintomas, buscar orientação médica.

A Maca Peruana Sidney Oliveira está disponível na Ultrafarma Popular Paraíso em embalagens de 60 comprimidos. O valor por pote é de R$ 49,90, mas quem compra 3 unidades paga apenas R$ 24,90 por cada. (valores checados em 30 de março de 2021).

Vale destacar que a Ultrafarma Popular Paraíso recebe pedidos por telefone e WhatsApp e entrega em domicílio ou por Drive-Thru, mas também está autorizada a funcionar como farmácia – serviço essencial. Vende medicamentos, suplementos, vitaminas, cosméticos, produtos de higiene pessoal e beleza etc.

Descrição técnica do produto

Maca Peruana em comprimidos.

Recomendação de uso: Ingerir 4 comprimidos ao dia.

Composição: Maca peruana em pó, estabilizante goma acácia, celulose microcristalina, lubrificante estearato de magnésio e antiumectante dióxido de silício. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

Contém 700mg de maca peruana por comprimido, fornecendo 2800mg de maca na porção diária

Informação nutricional: Porção de 4,0 g (4 comprimidos) – Valor energético: 10 kcal = 41 kJ (1% VD*); Carboidratos: 2 g (1%VD*); Fibra alimentar: 1,2 g (5%VD*). Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Precauções: O Ministério da Saúde adverte: não existem evidências científicas comprovadas de que este alimento previna, trate ou cure doenças.

Conservação: Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade. Após a abertura da embalagem, manter o frasco firmemente fechado. Guarde em local fresco e seco (15 a 30 graus). Esta embalagem foi selada para sua proteção. Não utilize o produto em caso de violação.

Restrições: Pessoas com hipersensibilidade (alergia) a algum dos componentes da fórmula.