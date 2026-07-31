Pórtico eletrônico no Sistema Anchieta-Imigrantes terá nova data de operação

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI) e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), definiu um aperfeiçoamento na implantação do pórtico eletrônico Siga Fácil no Sistema Anchieta-Imigrantes. O pórtico da Rodovia dos Imigrantes no sentido norte será reposicionado para a região do km 38, para preservar deslocamentos locais, enquanto o pórtico do sentido sul permanecerá na altura do km 29 e o equipamento da Via Anchieta será mantido no km 33.

A decisão foi tomada após diálogo e avaliações técnicas realizadas durante a implantação do sistema. As análises identificaram a oportunidade de reposicionar o pórtico para preservar os deslocamentos locais e ampliar a justiça tarifária, um dos objetivos do Siga Fácil.

O reposicionamento será realizado antes da entrada em operação do sistema. Por esse motivo, a data inicialmente prevista para 1º de agosto será reprogramada e a nova data será divulgada após a conclusão dos procedimentos técnicos e administrativos necessários.

Até a entrada em operação do novo sistema, nada muda para os usuários. A praça da Via Anchieta (Riacho Grande, km 31) e da Rodovia dos Imigrantes (Piratininga, km 32) continuarão funcionando normalmente, com cobrança de R$ 40,60 apenas no sentido litoral, conforme o modelo vigente.

Após a conclusão do reposicionamento do pórtico da Rodovia dos Imigrantes no sentido norte e o início da operação do Siga Fácil, cada uma das praças físicas serão substituídas por dois pontos de cobrança eletrônica: um na descida da serra, composto pelos pórticos já existentes na Via Anchieta (km 33) e na Rodovia dos Imigrantes (km 29), e outro na subida, com o novo pórtico da Rodovia dos Imigrantes no km 38. A partir desse momento, a cobrança passará a ser dividida entre os dois sentidos da serra, com tarifa de R$ 20,30 na descida e R$ 20,30 na subida, substituindo o modelo atual, em que a tarifa de R$ 40,60 é cobrada apenas no sentido litoral.

O Siga Fácil é o sistema eletrônico implantado nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo. A tecnologia elimina a necessidade de parada nas praças, proporcionando mais fluidez e segurança ao tráfego, além de justiça tarifária.

Durante a fase preparatória, os equipamentos passaram por testes operacionais e validações tecnológicas para verificar o funcionamento dos sistemas de identificação dos veículos e da infraestrutura de cobrança. Esse processo permitiu identificar oportunidades de aperfeiçoamento antes do início da operação comercial, garantindo que o sistema entre em funcionamento já com o ajuste incorporado.

As ações de orientação aos usuários continuarão sendo realizadas pelos canais oficiais da Ecovias Imigrantes, da Artesp e do Governo de São Paulo. A nova data de entrada em operação será divulgada após a conclusão do reposicionamento do equipamento e dos procedimentos necessários para implantação do sistema.