Por que usar dois aparelhos auditivos?

Esse é um questionamento muito frequente. Muitos pacientes desejam usar apenas um aparelho auditivo por diversos motivos: praticidade, estética, razões econômicas. Porém essa é uma possibilidade nos casos em que o paciente tem perda auditiva apenas em um ouvido.

Caro leitor, você já viu alguém ir à ótica e comprar óculos com uma lente só?

Da mesma forma, se há perda auditiva nos dois ouvidos, os dois devem ser tratados e se isso não é feito da maneira correta pode-se acarretar problemas ainda maiores para o paciente.

O nosso cérebro processa o som captado pelos dois ouvidos, e esta interação entre as orelhas tem forte relação com a compreensão de fala principalmente na presença de ruído. Logo, se há uma perda auditiva bilateral e tratamos apenas um lado, haverá uma desvantagem, não somente na intensidade do som, mas também poderá comprometer habilidades auditivas como a localização sonora e atenção seletiva, podemos ainda encontrar pacientes que relatam episódios de tontura.

Então como vimos, diante de uma perda auditiva nas duas orelhas, suas queixas não serão resolvidas apenas com um aparelho. Você fará um investimento financeiro e além de não resolver o problema, tal conduta pode piorar a sua situação auditiva, e esse é o ponto mais preocupante.

É muito comum pacientes que usam aparelho de um lado só, observarmos o outro lado perder a sua função de maneira muito rápida por falta de estimulação, a verdade é que muitas vezes a curva audiométrica não piora, mas a discriminação de fala piora vertiginosamente, e quando o paciente decide adaptar aparelho na orelha que estava sem estimulação, a adaptação é bem mais difícil.

São tantos os “contras” na adaptação unilateral, que não faz sentido ainda termos esse tipo de adaptação na clínica.

Se você usa aparelho auditivo de um lado só e tem perda auditiva dos dois lados, se dê a oportunidade de uma audição real e completa !

Para mais informações agende sua consulta!

FONOAUDIÓLOGAS

Alessandra Herrera e Diane Michiuti.

– AudioMAG Vila Clementino

Rua Leandro Dupret, 168

Tel.: (11) 5083-6539

WhatsApp* (11) 94197-4510

– AudioMAG Campo Belo

Avenida Vereador José Diniz, 3457 – sala 810

Tel.: (11) 5531-7504 *

WhatsApp (11) 93401-3001

www.audiomag.com.br