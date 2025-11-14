Pôr do Sol: onde curtir o visual nos dias mais longos sem gastar nada

Onde curtir o por do sol na Vila Mariana? Há duas opções muito legais e gratuitas, e que permitem aproveitar melhor os dias mais longos de primavera e verão.

Mirante do Mac

O Mirante do MAC USP (Museu de Arte Contemporânea) é um ponto com vista panorâmica gratuita e privilegiada do Parque Ibirapuera e de São Paulo, localizado no 8º andar do museu. O museu, aliás, ainda é pouco conhecido do público – funciona no antigo prédio do Detran, o Pavilhão 9 de Julho, desenhado por Oscar Niemeyer.

O acesso é gratuito e o museu funciona de terça a domingo, das 10h às 21h, sem necessidade de agendamento. A entrada é feita pelo próprio museu, na Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301, na Vila Mariana, sem necessidade de agendamento..

Oferece uma vista deslumbrante do Parque Ibirapuera, dos prédios da cidade e do céu, sendo um ótimo local para ver o pôr do sol.

Ponte de ferro

A Ponte de Ferro do Parque Ibirapuera, agora chamada de “Ponte de Ferro Pôr do Sol”, foi projetada em 1954, mesma época da inauguração do Parque.

Foi reformada no segundo semestre de 2024 e reaberta ao público no início de 2025. O valor de R$ 1 milhão investido na revitalização foi usados para eliminar oxidações, restaurar a estrutura metálica e as fundações de concreto armado, e para aplicar nova iluminação e pintura. A reforma visou garantir a segurança, preservar o caráter histórico e valorizar o local para a contemplação do entardecer. Houve também readequação da iluminação, tornando o espaço bem bonito para o período noturno.

Decks no lago

Ainda no Ibirapuera, foram também instalados decks, às margens dos lagos. Foi também realizado o plantio de 6.525 plantas herbáceas e 8.000 arbustivas, em uma área que totaliza 4.423,71 m². Além de serem desenhadas para ordenar o uso do espaço, as plataformas foram projetadas com materiais que se integram à paisagem, com piso drenante e mobiliários que reforçam o compromisso com o cuidado ambiental.

Os decks foram posicionados próximos ao espelho d’água, mas a uma distância que evita o contato indevido com a água, a fauna e a própria margem do lago que é recuperada pela concessionária. O desenho arquitetônico, com formas orgânicas que flutuam sobre o terreno e se adaptam ao desnível natural, respeita a ambiência dos bens tombados do Parque e foi concebido de maneira a apresentar pouca variação de nível entre os degraus, sendo complementado por rampas de plano inclinado suave, o que garante acessibilidade aos frequentadores. Dessa forma, as plataformas acompanham as características do terreno e registram baixo impacto visual. Além disso, os projetos foram avaliados e receberam a aprovação dos órgãos de tombamento.

No Lago da Fonte Multimídia, dois decks estarão situados próximos ao Museu Afro Brasil, enquanto o terceiro estará próximo ao Portão 9 oferecendo uma vista privilegiada do nascer do sol e do Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, monumento histórico situado à Avenida Pedro Álvares Cabral. Já no Lago das Garças a escolha para a montagem de dois decks levou em consideração uma área de uso consolidada pelos frequentadores, especialmente aqueles que se reúnem para contemplar o pôr do sol na ponte. O espaço também contou com um aumento no manejo da vegetação para garantir a proteção ao meio ambiente.