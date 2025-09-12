População votou em projetos para cada uma das subprefeituras da cidade

Que tal criar um cachorródromo na Praça Comendador Vargas, no Jabaquara? Ou executar uma grande obra com ampliação da Avenida Miguel Estéfano, também nessa mesma subprefeitura? Já na região da Subprefeitura Vila Mariana, uma das propostas com mais apoios é a da criação de um Plano de Bairro para Mirandópolis, que fica no distrito Saúde, o que poderia servir de exemplo para outros bairros próximos. E no Ipiranga, seria interessante criar um novo ecoponto? Instalar jardins de chuva? Que tal revitalizar o Parque do Chuvisco, já na área da Subprefeitura de Santo Amaro?

Mas o que todas essas ideias, tão diferentes, têm em comum? Todas elas foram sugestões de cidadãos que vivem em São Paulo para o Orçamento de 2026. Ou seja, propostas feitas por pessaos comuns para definir onde a Prefeitura deve investir recursos regionais no ano que vem.

A votação do Orçamento Cidadão 2026 da Prefeitura de São Paulo aconteceu entre 18 de agosto e 5 de setembro. Agora, a população pode conferir no site quais foram os projetos mais votados, ou seja, que obtiveram mais apoios indicados pela população. Além disso, é possível conferir também projetos que independem da votação porque já contam com recursos para serem concretizados.

Segundo a Prefeitura, trata-se do maior processo de participação social na elaboração de um orçamento público no país, aberto a toda a população. Cada participante escolheu até cinco propostas para seu bairro, distrito ou subprefeitura.

A administração municipal destina R$ 320 milhões por ano, ou seja, R$ 10 milhões, para cada uma das 32 subprefeituras, que são também responsáveis por acompanhar a execução do projeto, programa ou ações escolhidas pelo cidadão.

As propostas escolhidas são incorporadas à Lei Orçamentária Anual do ano seguinte, com execução e monitoramento transparentes e acessíveis a qualquer cidadão pela mesma plataforma de consulta popular. O prefeito Ricardo Nunes vem assegurando o investimento de recursos diretamente às regiões da cidade. Em 2023 e 2024, foram destinados R$ 6 milhões para deliberação direta dos Conselhos Participativos Municipais (CPMs) de cada subprefeitura; a partir de 2025 são R$ 10 milhões, por meio do Orçamento Cidadão.

A escolha começou no Ciclo Participativo, que englobou o Programa de Metas e Plano Plurianual da gestão, entre abril e maio deste ano, com 36 Audiências Públicas. Foram recebidas 3.133 propostas da população somente para o Orçamento. Após esta primeira etapa, cada um dos 32 CPMs escolheu 15 propostas para o território. No total, 480 (15 x 32) foram para a análise de viabilidade técnico/jurídica e orçamentária.

Audiências

As propostas viáveis são submetidas à votação. Entre outubro e novembro, será ainda realizado o ciclo de audiências públicas devolutivas, online. Isso é, o cidadão pode ainda entender e contestar o porquê de sua proposta não ter sido contemplada.

Para conferir todas as propostas feitas, as escolhidas e mesmo aquelas que serão efetivadas porque independem dos recursos do Orçamento Cidadão, acesse a plataforma Participe +: https://participe

mais.prefeitura.sp.gov.br/.

As propostas estão subdivididas por subprefeituras.