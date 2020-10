População pode opinar sobre concessão do Complexo Esportivo Ibirapuera

Até dia 27 de outubro, qualquer pessoa pode participar do processo de concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães (Ibirapuera), que fica na região da Vila Mariana, pela internet.

Foi iniciada a fase de consulta pública, em que é possível enviar sugestões, críticas e considerações sobre o projeto.

As instruções e os regulamentos estão disponíveis no link www.esportes.sp.gov.br/concessao-ibirapuera/.

No mesmo site, é possível acessar os documentos e estudos referenciais sobre o projeto de concessão. Segundo o Governo do Estado, a concessão tem por objetivo modernizar o complexo, tornando-o mais atrativo para competições e realização de eventos do mais variados setores.

Haverá a construção de uma arena multiuso coberta com capacidade para cerca de 20 mil pessoas, além da remodelação de todo o espaço que conta com 92 mil m2.

O secretário de Esportes, Aildo Ferreira, defende que o andamento do processo de concessão. “O Governo do Estado trabalha com transparência total para que a concessão alcance os resultados esperados e segue integralmente a legislação. Teremos um complexo moderno, muito mais eventos, emprego, renda e o fim de um prejuízo de aproximadamente R$ 15 milhões anuais aos cofres do Estado”, concluiu.

A participação deve ser enviada até o dia 27 de outubro de 2020 para o e-mail concessaocomplexoibirapuera@sp.gov.br.