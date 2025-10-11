População do extremo sul apresentou reivindicações

O CEU (Centro Educacional Unificado) Guarapiranga, na região de M’ Boi Mirim, no extremo da zona sul, recebeu a 6ª edição do Câmara na Rua. O vereador Isac Félix (PL) representou o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, vereador Ricardo Teixeira (UNIÃO), e o vereador Silvinho Leite (UNIÃO) conduziu os trabalhos da mesa, composta ainda pelos vereadores João Ananias (PT) e Marcelo Messias (MDB).

O projeto “Câmara na Rua” aproxima a Câmara Municipal de São Paulo da população, especialmente das comunidades periféricas. A iniciativa promove o diálogo aberto sobre as demandas locais, apresenta o trabalho do Legislativo paulistano e ouve a sociedade.

O projeto está dividido em duas atividades: a Feira Interativa, área com estandes temáticos onde servidores e funcionários explicam aos visitantes o funcionamento dos diferentes setores da Casa, como o Plenário, as Comissões, Ouvidoria, Biblioteca e Centro de Memória, a Escola do Parlamento e o Parlamento Jovem. E a Tribuna Popular – espaço para os munícipes fazerem questionamentos, opinarem e solicitarem informações de interesse local aos vereadores e a autoridades presentes. Ao todo são 60 inscritos, sendo que cada um tem até dois minutos de fala.O vereador Isac Félix pediu para a população acompanhar o trabalho dos vereadores e disse que é um dos parlamentares que mais aprovou projetos voltados para atenção às mulheres. E também sugeriu que representantes da segurança pública participem do projeto “Câmara na Rua”. “Vamos tentar trazer o capitão para o Câmara na Rua. A segurança é um projeto e obrigação do Estado.”

O vereador João Ananias ressaltou que todas as demandas serão analisadas pela Câmara Municipal com muito carinho. “Eu estou gostando muito hoje aqui porque, realmente, trouxe demandas, não para passar a mão na cabeça de vereadores, de político. Obrigado”.

O vereador Marcelo Messias falou sobre a necessidade de mais espaços para acolhimento de pessoas com transtorno do espectro autista. “Nós estamos apresentando para o prefeito três territórios para trazer o TEA zona sul, que, pelo que eu entendi, será construído em Santo Amaro.”

O vereador Silvinho Leite afirmou que já foi liberado espaço para construção de uma farmácia de alto custo na região. “Já levamos três espaços de demanda para o nosso secretário para que a gente possa construir uma farmácia de alto custo aqui”.

Por: Felipe Brosco/Câmara