Ponto de descarte de entulho se transforma em área de lazer

APrefeitura de São Paulo transformou um terreno baldio, usado para descarte irregular de lixo e entulho, em um espaço para a prática de atividades esportivas e de lazer, na Rua Genaro de Carvalho, no Jabaquara, na Zona Sul. O espaço foi viabilizado após decisão do Conselho Participativo da região, com um investimento de R$ 6 milhões.

“O Conselho Participativo do Jabaquara indicou este local para fazer um espaço esportivo, cultural, de lazer e se transformou em um local muito utilizado. O que era um lixão, agora é um local de atividade esportiva para as crianças, para os adultos e para os idosos. Então a gente traz um tema muito importante, que é o governo participativo, em que a sociedade define, a sociedade opina, com decisão”, explicou o prefeito Ricardo Nunes em visita à área de esporte e lazer nesta quinta-feira (31).

O Conselho Participativo é um organismo autônomo da sociedade civil que representa a população de cada região da cidade para exercer o direito dos cidadãos ao controle social, por meio da fiscalização de ações e gastos públicos, além de apresentar demandas, necessidades e prioridades na área de sua abrangência.

“Eles se reúnem, fazem a ata com o subprefeito, indicam a obra e a gente realiza a obra indicada por eles. Então, é um avanço muito grande do ponto de vista da democracia, da gestão participativa, do orçamento participativo”, explicou Nunes.

Localizada às margens do córrego Água Espraiada, a área conta com campo de futebol, quadra de basquete, quadra de FUT7, duas quadras de areia, área multiuso coberta, pista de caminhada, playground (brinquedão), academia da terceira idade (ATI), cachorródromo, estacionamento, vestiários, além de Wifi Livre e câmeras de monitoramento do Smart Sampa, beneficiando moradores de cerca de 64 comunidades locais.

Antes da revitalização, o espaço gerava grandes transtornos na região e era utilizado, entre outras coisas, para o descarte irregular de lixo e entulho. Moradora da região desde que nasceu, a pensionista Fátima Aparecida Batalha de Lima, 68 anos, diz que ganhou um espaço para fazer atividade física. “Faço caminhada com o marido, os vizinhos vêm também. Para quem não tem condições de ir a uma academia, é perfeito”, disse Fátima, que frequenta o local desde a inauguração, em agosto.

Outro frequentador do local, que também mora na região, o aposentado Douglas Nastari, 67 anos, lembrou que é importante que a população colabore na preservação do espaço, que já está sendo bastante utilizado pelos vizinhos. “É um excelente espaço, estava faltando na região. As crianças ficam à vontade, pai, mãe, sem preocupação, batendo uma bola, jogando um vôlei, fazendo exercício. Era o que faltava”, comentou.