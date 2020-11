Pokes: um “Temaki no pote”, de inspiração havaiana

Já ouviu falar em poke? Melhor ainda: já experimentou um deles? Há quem defina a novidade como um “temaki no pote”, porque os cubos de peixe cru são servidos em cumbucas, mas essas refeições de inspiração havaiana primam pela mistura com vários outros ingredientes, frutas inclusive, numa mistura de mar, sabores tropicais e pitadas orientais.

Muito leve e saudáveis, os pokes são a aposta do verão do restaurante Sabor Oriental, no Jabaquara, já famoso pelos combinados japoneses (foto), temakis, e outras delícias da culinária oriental.

O Poke é personalizado e cada um faz suas misturas. Dá para colocar arroz oriental, gergelim, couve, algas, brócolis, tomate grape,finas fatias de limão siciliano, cenoura, acelga couve crispy, alho poró, geleia de limão… E, claro, peixes e frutos do mar como o camarão.

Ou seja, é uma super refeição, leve, saudável e que nenhum apaixonado por sushis e culinária oriental deve deixar de provar. No Sabor Oriental, o poke pequeno sai por R$ 28,90 e o Grande por R$ 48,90.

Vale conferir e pedir diferentes combinações.

Promoção

A casa também está com outra promoção para quem gosta de hot rolls – que são aqueles sushis super crocantes, empanados e fritos, entregues quentinhos em sua casa ou que pode ser saboreado no restaurante.

De terça a quinta feira, a porção com 20 unidades sai por apenas R$ 20. E pode contar: não são “mini” hot rolls – no Sabor Oriental, os sushis e sashimis são sempre super caprichados .

Cardápio variado

O restaurante, que conta com tradicional serviço de delivery também na zona sul, é referência pela variedade do cardápio. Além do capricho no preparo e na entrega de pratos da culinária japonesa, também oferece boxes da culinária chinesa, pratos executivos variados para almoço. São mais de 60 combinações para serem entregues em boxes.

Temakis, ceviches, shimejis estão lá, assim como delícias de inspiração chinesa como guiozas e rolinhos primavera.

Só mesmo pedindo o cardápio para conhecer toda variedade oferecida.

A unidade Jardim Aeroporto já está aberta e seguindo todas as recomendações da OMS, para garantir saúde da equipe e dos clientes.

