Pokes: comida havaiana leve e saudável, ideal para o verão

O restaurante Sabor Oriental, no Jardim Aeroporto, já conquistou clientela com seus pratos bem preparados, só com ingredientes frescos e com porções fartas e generosas. São combinados de sushi e sashimi, temakis e outras delícias japonesas o forte da casa, mas há ainda boxes de comida chinesa típica e até opções bem brasileiras!

A casa agora está reforçando o investimento em pokes, aqueles bowls de inspiração havaiana, cheios de sabor, texturas e muita saúde. Por isso, lançou a novíssima marca Ohana Pokes – Jardim Aeroporto, que chega ao iFood já esbanjando em promoções e com cupom de desconto de R$ 20 para quem quer descobrir – ou redescobrir – as delícias das tigelinhas havaianas.

Tem quem chame de “temaki no pote”, mas esse apelido não traduz a diversidade que a proposta do poke carrega. É bem verdade que há cubos de peixe fresquinho na composição, mas é apenas uma das possibilidades em termos de proteína. E quando se fala na montagem completa, aí a combinação de ingredientes parece infinita.

Para definir seu poke, comece pelo tamanho – pequeno ou grande? Depende da fome e da vontade de compartilhar. Depois, escolha a base: pode ser gohan (arroz japonês), Shari (outro tipo de arroz de sushi), Bifum (macarrãozinho fi ninho japonês) ou um mix de folhas.

Depois, é preciso escolher a proteína: tem salmão, atum, peixe branco, mix de peixe, salmão grelhado, salmão tartar, salmão empanado, chicken crispy, camarão, skin e tem até opção pra manter o poke vegetariano: shimeji.

Escolhidas base e proteína, é hora de optar entre as diversas possibilidades de acompanhamento. Dá para escolher até quatro deles, entre: Edamame; Abacate; Brócolis; Cenoura Ralada; Tomate Cereja; Acelga; Chips de Mandioquinha; Pepino Fatiado; Sunomono; Manga; Kani; Rúcula; Palmito; Nori; Wakame; Morango; Tomate Seco; Milho; Moyashi; Tofu; Bifum Frito; Castanha de Caju; Chips de Batata Doce; Doritos; Coco.

Para finalizar, é preciso selecionar até três tipos de “topping”, ou seja, coberturas, e um molho. Entre as pedidas de topping tem Couve Crispy; Alho Poró Crispy; Cream Cheese; Cebolinha; Coentro; Gergelim Torrado; Cebola Roxa mou Pimenta Dedo de Moça. Para o molho, há Molho de Limào Siciliano; Molho Tarê; Molho de Maracujá; Molho Ponzo; Molho Agridoce; Molho de Gengibre.

O cliente ainda finaliza o poke optando entre Azeite Extra Virgem; Azeite Trufado ou Óleo de Gergilim.

Acompanha shoyu (molho de soja) e hashi (os “palitinhos” de madeira) para saborear seu poke.

A mistura de sabores salgados, doces, acridoces, diferentes texturas e as pitadas de diferentes culinárias – com tons tropicais e pitadas orientais – fazem com que os pokes sejam uma explosão de sabores, muito fresca e repleta de ingredientes bons para o coração.

Para fazer os pedidos pelo iFood, visite: ifood.com.br/delivery/sao-paulo-sp/ohana–poke-jardim-aeroporto. Para mais informações ou para o cardápio completo do Sabor Oriental, com pratos japoneses, box chineses e pratos brasileiros, peça pelo WhatsApp (11) 5589-4638. Fica na Rua Tapes, 576 – Jardim Aeroporto.

Para quem prefere pedir em casa ou no escritório, o WhatsApp é (11) 9 5589-4638 ou telefone (11) 5589-4638. Siga o Restaurante nas redes sociais: @sabororiental.oficial e a nova marca Ohana Poke em instagram.com/ohanapokejardimaeroporto.