Poke é prato leve e saudável

Sabe o que é um poke? Também chamado por alguns de “temaki no pote”, na verdade essa comida leve tem origem havaiana e foi popularizada por surfistas. Mistura ingredientes frios e, se o calor previsto para a próxima semana se confirmar, pode ser uma boa alternativa de pedidos em casa ou passeio em restaurante .

Conhecido por ser saudável, nutritivo e uma opção leve e rápida de alimentação, o poke tem esse nome também por conta da origem havaiana – significa “cortar ou fatiar” e virou sucesso na Califórnia nos anos 1960, por ser uma refeição fresca, leve e cheia de cores e sabores, recomendado para dias de sol e verão. Só recentemente, o poke chegou com mais força ao Brasil, virando febre e mania em várias partes do país.

Na Vila Mariana, tem uma unidade da rede Mana Poke, cujo carro chefe é o “Monte seu Poke”, em que o cliente pode elaborar seu próprio prato escolhendo entre os 59 ingredientes disponíveis em três tamanhos de pokes diferentes: Marola (80g de proteína), Tsunami (120g de proteína) e Viagem (100g de proteína), além do Maninha (80g de proteína).

O restaurante oferece também mais sete opções de pokes prontos e o mais pedido é o Poke Perfeito, que contém arroz japonês, mix de folhas, salmão com cream cheese, shimeji, sunomono, cenoura, cream cheese, chips de batata doce, chips de mandioca, amêndoa laminada, com acompanhamento de cebola roxa, gengibre, gergelim e molho tarê.

A rede tem decoração das unidades ambientadas com referências ao Havaí e trilha sonora com surf music como marca registrada.

Na região, há uma unidade do Mana Poke na Vila Mariana – R. Joaquim Távora, 873 · (11) 99933-0072

Há também unidade em Moema – Av. Iraí, 222 · (11) 3700-1155 – e outra no Brooklin: R. Quintana, 774 · (11) 5103-0700.