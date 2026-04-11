Podologia: essencial para manter saúde dos pés em dia

Enmbora as temperaturas continuem altas. o fato é que o verão já terminou. Acabou a estação do ano em que as pessoas mais se expõem ao ar livre, caminhadas descalços na praia, prática intensa de exercícios em parques, uso de chinelos e sandálias… Quais as consequências dessas atividades intensas para nossos pés? Calosidades, calcanhares rachados e doloridos, micoses nas unhas… São vários os problemas que podem acontecer em qualquer época do ano, mas que no verão costumam ser mais intensos por conta de maior exposição e uso de calçados leves.

Agora é hora, portanto, de estar atento e garantir aquele cuidado que os pés merecem.

“Podologia é essencial para que aconteça o tratamento ideal”, explica Rose Inoki, profissional que comanda a Cut&Color, salão de beleza localizado na região da estação Praça da Árvore há nove anos. “A reflexologia também é uma terapia complementar importante, que traz bem-estar, relaxamento”, explica a sócia Michelle Ceródio.

A Cut&Color conta com a experiente podóloga Maria Célia Silva, que também atua com reflexologia.

Ela atua há anos na correção de onicroptose (unha encravada) e outras má-formações, além de micoses, calosidades, hiperqueratose (calcanhares rachados, grossos ou translúcidos).

Ela explica que a podologia traz benefícios em diferentes fases da vida. “Jovens podem ter problemas por conta do excesso de exercícios, muitas mulheres sofrem pelo uso contínuo de sapatos de salto, idosos e pessoas obesas podem ter dificuldades até em fazer o corte correto das unhas ou cuidar de micoses, unhas encravadas até em crianças”.

“Atendo pessoas que sofrem com algo simples por anos e depois que passam a agendar podologia percebem melhora significativa na qualidade de vida”, diz Maria Celia Silva, podóloga que atende na Cut&Color.

Ela explica que há problemas pontuais, que se resolvem em poucos atendimentos, mas que muitos clientes fazem atendimentos periódicos para manter a saúde dos pés.

Maria Celia também atua com reflexologia, que é uma terapia complementar. “A reflexologia utiliza a pressão em pontos específicos dos pés para estimular o equilíbrio físico e emocional, melhorando a circulação e aliviando dores e trazendo bem-estar”, explica Celia. .

Essa promoção de bem-estar serve inclusive como auxiliar em saúde mental, para casos de estresse, ansiedade ou depressão.

Vale destacar que o Salão Cut&Color mantém também todos os serviços tradicionais: corte, coloração, tratamentos capilares, escovas, alisamentos, barbearia, depilação (inclusive egípcia) e manicure/pedicure.

Serviço:

A Cut&Color fica na Rua Caramuru, 431 – Saúde, bem pertinho da estação Praça da Árvore do Metrô. Agende um horário e vá conhecer. Funciona de terça a sábado, das 10h às 18h. Telefone: 2640-3660. WhatsApp 11 95430-8195.