Poderoso Timão: agora no Plaza Sul

O Plaza Sul Shopping reforça o seu compromisso de oferecer uma experiência cada vez mais completa e diversificada aos seus visitantes, investindo na qualificação do seu mix de lojas. Somente nos últimos meses, foram sete novidades que reforçam os pilares de qualidade, inovação e conveniência do empreendimento, além de mais cinco operações previstas para os próximos meses.

Aproveitando o ano de Copa do Mundo, entre os destaques estão as chegadas da Poderoso Timão, loja oficial do Corinthians, no P2, ao lado da Centauro, com diversos produtos licenciados do clube, além, é claro, dos uniformes oficiais, e da Futexperience, loja especializada em camisas de futebol atuais e retrô, que traz também, em seu espaço, espaço para podcasts, no qual recebe convidados especiais e promove gravações de lives. Ela está localizada no P0, ao lado da SAO Store.

“A chegada de novas marcas reflete nosso esforço contínuo para enriquecer a jornada dos nossos visitantes, valorizando empresas que entregam propósito, qualidade e experiências memoráveis”, afirma Andréa Mendonça, superintendente do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

A Santa Lolla, marca brasileira de calçados, bolsas e acessórios femininos, chegou no início do ano ao Plaza Sul e une conforto e estilo em 57m² no piso P1, tornando-se mais uma opção para os clientes que frequentam o Shopping. Outra novidade inaugurada no primeiro semestre foi a Gelato Borelli, uma das maiores franquias de gelato do Brasil, que se destaca pela tradição artesanal, principalmente com frutas frescas da estação. A operação está localizada no piso 0 e também conta com um cardápio de cafés e acompanhamentos.

Para quem gosta de açaí, sorvetes e iogurtes, foi inaugurada a loja Jah do Açaí, no P1. Ela traz como produto principal o self-service dos gelados, que podem ser acompanhados de diversos toppings disponíveis, a escolha do cliente.

Para a criançada, nos próximos dias, a loja Mundo Mico Leão chega ao Plaza Sul, trazendo diversas máquinas recheadas de bichos de pelúcia e outros produtos relacionados ao universo infantil. E, no setor de acessórios, a loja Rosa Valverde – que funciona em formato de quiosque, terá uma loja e um espaço maior para os clientes no piso P1. A marca é referência em semijoias de alta qualidade, com curadoria refinada e um olhar atento à beleza atemporal e às tendências, com mais de 30 anos de história.

Em breve

Para completar as opções de cama, mesa e banho, a marca brasileira Altenburg também chegará ao empreendimento com sua linha profissional, com produtos combinando design sofisticado e durabilidade. A loja ocupará uma área de 75.6m² no piso P2.

Completando as opções da praça de alimentação do empreendimento, novas duas opções inauguram nos próximos meses: o Sora Ramen – que está em fase de finalização da obra, oferecerá ao público pratos tradicionais da culinária japonesa. A operação é inspirada na rede japonesa “Ore no Sora”, referência em ramen miso e com mais de 190 unidades no Japão e no exterior.

Outra futura operação será o Rinconcito Peruano, que se destaca pela qualidade da comida peruana, oferecendo uma antética experiência gastronômica com um cardápio recheado de pratos típicos, como ceviches frescos e lomo saltado.

“Nosso foco é investir em novidades que tragam ainda mais valor ao cotidiano dos nossos clientes. Estamos atentos às tendências e às necessidades do público para garantir um mix de lojas cada vez mais completo, onde as pessoas possam encontrar tudo o que precisam em um só lugar, com conforto, praticidade e qualidade”, completa Andréa.