Plaza Sul tem evento para prevenção de câncer infantil

Também haverá evento pet, com animais para adoção

O Plaza Sul Shopping receberá neste sábado, 21 de setembro, dois eventos de cunho social que trazem diferentes tipos de conscientização: o “Adoção Pet”, focado na causa animal, e o “De Olho nos Olhinhos”, iniciativa do apresentador Tiago Leifert e de sua esposa, a jornalista Daiana Garbin, que tem como objetivo auxiliar na prevenção do retinoblastoma, um tipo de câncer nos olhos que acomete, principalmente, bebês.

“O Plaza Sul Shopping investe continuamente em causas que impactam diretamente o bem-estar de nossa comunidade. Ao abraçar iniciativas como essas, nosso shopping não apenas reforça sua responsabilidade social, mas também se posiciona como um verdadeiro agente de transformação”, afirma Camila Ramm, gerente de marketing do shopping, administrado pela ALLOS, a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Adoção Pet

Em parceria com a ONG Aliança com a Vida, o Plaza Sul Shopping realiza na tarde de sábado, das 12h às 16h, a terceira edição do Adoção Pet, evento ideal para quem busca um novo companheiro, por meio da adoção responsável.

O evento acontece no Terraço Plaza (piso G4) e contará com um espaço para fotos, além de distribuição de pipoca para as crianças e pintura facial.

A ONG é especializada no resgate e recuperação de animais em situações vulneráveis. Antes de serem disponibilizados para adoção, todos são castrados, vacinados e vermifugados.

Para fazer a adoção, é necessário ter mais de 18 anos e passar por uma entrevista com a ONG, que vai analisar a compatibilidade e orientar os próximos passos.

De olho nos olhinhos

Com o objetivo de conscientizar sobre a retinoblastoma, durante todo o sábado, o Plaza Sul Shopping recebe a campanha “De olho nos olhinhos”. A iniciativa foi criada por Leifert e Garbin (foto acima – crédito Danilo Borges) em 2022, após a filha do casal, Lua, ser diagnosticada com a doença, com apenas 11 meses de vida. Por terem sido pegos de surpresa, decidiram criar a campanha para conscientizar os pais da prevenção à doença, que pode ser identificada pelos olhos dos bebês.

No estande da campanha, que ficará localizado no Piso 0, uma equipe especializada entregará brindes, como cartela de adesivos, desenhos para colorir e giz de cera, além de tirar todas as dúvidas dos pais e disseminar a informação necessária para que eles possam fazer as verificações e, no caso de ocorrência da doença, o diagnóstico precoce.

Segundo o Ministério da Saúde, quando diagnosticado precocemente e tratado em centros especializados, o índice de cura chega a 90%, com a preservação da visão da criança, porém, caso esse diagnóstico seja feito tardiamente, a doença pode causar cegueira e até a morte. A ação ocorre na semana do Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma, 18 de setembro.

Serviços:

Adoção Pet

Local: Terraço Plaza, no G4 – Data e horário: 21/9, das 12h às 16h.

De Olho nos Olhinhos

Local: Piso 0 (P0)

Data e horários: 21/9 (sábado), das 10h às 22h

Plaza Sul Shopping

Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde – São Paulo (SP)

Sobre o Plaza Sul Shopping

Inaugurado em abril de 1994, o Plaza Sul Shopping é um empreendimento administrado pela ALLOS. Com 30 anos de história e localizado no bairro da Saúde, tradicional na cidade de São Paulo, o Plaza Sul Shopping se consolidou como uma referência na comunidade local, fazendo parte da história de muitas famílias. Com cerca de 210 lojas, entre elas duas âncoras (C&A e Renner), três megalojas (Camicado, Mundo Hering e Ultra Academia) e ótimas opções gastronômicas, como Outback, Madero, Pecorino, Calle 54, Macaxeira, Coco Bambu, Sutorito 81 e, em breve, Bom Beef. O Shopping ainda conta com uma alameda de serviços completa, 6 salas de cinema UCI e espaço para convivência e lazer.

Endereço: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde

www.plazasulshopping.com.br

Instagram: @plazasulshopping

Sobre a ALLOS

Somos a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina. Nosso portfólio tem 58 shoppings próprios e administrados – referência em todas as regiões do país, hubs de soluções para as cidades e destinos de convivência e experiência fígital. Somos ainda um grande espaço de oportunidades para os empreendedores de varejo e serviços. Continuaremos trabalhando com o compromisso de servir e encantar nossos consumidores e parceiros todos os dias, promovendo momentos que encantam e transformam. Nossa nova companhia integra o Mercado Novo da Bovespa, com mais alto nível de Governança Corporativa, e possui iniciativas com certificações internacionalmente reconhecidas, como o Índice de Sustentabilidade (ISE) da B3 e melhor avaliação do setor no Carbon Disclosure Project (CDP), além da adesão ao Pacto Global da ONU. A empresa também foi reconhecida com o selo I-Diversa (B3) e o selo ouro GHG Protocol.