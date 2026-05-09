Plaza Sul Shopping traz nova atração do Sonic para as crianças

O Plaza Sul Shopping recebe, entre os dias 9 de maio e 28 de junho, uma nova atração para a criançada se divertir durante o passeio no estabelecimento: o “Sonic Adventure Park”, uma instalação com diversas atividades lúdicas para incentivar a criatividade e muita diversão para os pequenos, com tema do ouriço azul.

Localizado na Praça de Eventos do shopping, localizado no P1, o “Sonic Adventure Park” é dividido em diversas áreas, que contam com piscina de bolinhas, escalada, tirolesa, área de games, escorrega, dentre outros, em um circuito que visa trazer, além de muito divertimento, uma série de benefícios lúdicos para as crianças.

Pais cadastrados no aplicativo do Plaza Sul Shopping ainda podem resgatar tempo extra de diversão pelo Programa de Benefício do Plaza Sul. Para isso, basta comprar a utilização no parque para o mesmo dia e ativar o benefício no aplicativo, junto à bilheteria. Clientes 3 estrelas têm 15 minutos extras, enquanto os 2 estrelas podem resgatar 10 minutos a mais e 1 estrela, 5 minutos. Este extra é válido para a mesma criança e sessão compradas anteriormente.

“Mais uma atração licenciada chega ao Plaza, trazendo diversão para os pequenos. Com a força do personagem, o evento promete ser uma ótima opção para as famílias que nos visitam e buscam entretenimento de qualidade”, afirma Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS, maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Serviço – Sonic Adventure Park- Data: de 9 de maio a 28 de junho – Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde (Piso 1) – Local: Praça de Eventos, no P1 – Idade indicada: 0 a 10 anos.

Sobre o Plaza Sul Shopping

Inaugurado em abril de 1994, o Plaza Sul Shopping é um empreendimento administrado pela ALLOS. Com 30 anos de história e localizado no bairro da Saúde, tradicional na cidade de São Paulo, o Plaza Sul Shopping se consolidou como uma referência na comunidade local, fazendo parte da história de muitas famílias.

Com cerca de 210 lojas, entre elas três âncoras (Coco Bambu, C&A e Renner), três megalojas (Camicado, Mundo Hering e Ultra Academia) e ótimas opções gastronômicas, como Bar do Alemão, Bom Beef Burgers, L’Entrecôte de Paris, Madero, Outback e Pecorino. O Shopping ainda conta com uma alameda de serviços completa, 6 salas de cinema UCI e espaço para convivência e lazer.

Site: www.plazasulshopping.com.br.

Instagram: @plazasulshopping