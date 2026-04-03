Plaza Sul Shopping terá ‘Circuitinho Kids’ de Páscoa com caça aos ovos

O coelho da Páscoa já tem dia e horário para deixar os ovinhos de chocolate no Plaza Sul Shopping. Nos próximos dias 3 e 4 (sexta-feira e sábado), o empreendimento promoverá mais uma edição do “Circuitinho Kids” de Páscoa, com programação voltada para a criançada, incluindo a tradicional caça aos ovos e a parada do Coelhinho e sua turma. Com início às 15h, o evento terá três horas de duração, sendo necessária a ativação do benefício no aplicativo oficial do shopping.

Nele, as crianças, junto de suas famílias poderão ir à caça aos ovos de chocolate espalhados pelas lojas. Para participar, a família precisa enviar R$ 200 em notas para o aplicativo e ativar o benefício, apresentando a inscrição no balcão do programa de benefícios do Plaza Sul Shopping, localizado no P1, em frente aos elevadores panorâmicos, para receber o mapa especial, orelhinha de coelho, cestinha personalizada e iniciar a caça. A criançada também poderá resgatar um algodão-doce artístico e fazer pintura facial. Os benefícios serão disponibilizados no aplicativo oficial do Plaza Sul Shopping somente nos dias do evento, com 100 vagas, num primeiro momento, para cada dia.

Cada criança poderá participar apenas uma vez, em um dos dois dias. Durante todo o evento, enquanto a criançada faz sua busca pelos ovos, haverá paradas do Coelhinho da Páscoa e seus amigos por todo do shopping, com músicas e brincadeiras.

Para as crianças neurodiversas e com TEA (Transtorno do Espectro Autista), o Plaza Sul Shopping possui abafadores de som e crachá de identificação, garantindo a diversão de todos na brincadeira. Os itens estão disponíveis para empréstimo de forma gratuita no Espaço Cliente.

E, como de praxe, os participantes do Programa de Benefícios têm vantagens durante a visita ao shopping no feriado. Baixando o aplicativo oficial, fazendo o cadastro e enviando uma nota, eles podem ativar alguns benefícios, como 10% em ovos de Páscoa na Havanna; um alfajor na compra de um ovo de Páscoa Havanna; um café expresso na compra de qualquer produto de Páscoa na Casa Bauducco e um café ou latte comprando algum item de Páscoa na Mr Cheney.

“Buscamos sempre trazer o melhor em experiências para as famílias aqui no Plaza Sul e os circuitinhos kids têm se mostrado um acerto, proporcionando momentos inesquecíveis de muita alegria para nossos clientes”, comenta Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS – maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Serviço

Circuitinho Kids de Páscoa no Plaza Sul Shopping — Endereço: Praça Leonor Kaupa, nº 100, Jardim da Saúde. – Local: Interior do mall. Datas: 3 e 4 de abril (sexta-feira e sábado). Horários: das 15h às 18h. Inscrição para a caça aos ovos: no aplicativo oficial do shopping. Evento gratuito