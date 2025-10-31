Plaza Sul Shopping tem novas salas de cinema VIP Lux

OHalloween do Plaza Sul Shopping terá programação especial para todas as idades. Entre 31 de outubro (sexta-feira) e 2 de novembro (domingo), o mall terá caça aos doces para a criançada e promoções no cinema, com sessões a partir de R$ 12 para uma verdadeira “maratona” de filmes de terror, tanto para adultos, como para o público infantil, e combo promocional na bomboniére. Além disso, o cinema também acaba de inaugruar duas novas salas na quinta-feira (30).

As novas salas VIP DE LUX do UCI Plaza Sul são equipadas com confortáveis poltronas chaise longue de couro, reclináveis eletronicamente, e contam com mesas individuais. O espaço também possui uma bilheteria exclusiva para os clientes DE LUX. Além disso, os pedidos feitos na bomboniere podem ser entregues diretamente nas poltronas, proporcionando ainda mais conveniência aos espectadores.

Kids Halloween

No sábado (1), o shopping promoverá o “Circuitinho Kids” de Halloween, com caça aos doces, entre 12h e 19h. Cada participante receberá um mapa, a ser retirado no Balcão do Programa de Benefícios, localizado no P1, em frente aos elevadores. Nele, estarão indicadas as lojas participantes. Ao visitá-las, as crianças receberão um adesivo para ser colado em seu mapa. Quando o mapa estiver completo, deverão retornar ao balcão para receber a sacolinha de doces.

Para participar, é necessário ter o aplicativo do Plaza Sul Shopping e realizar a inscrição ativando o benefício. Cliente “1 estrela” deve enviar três notas fiscais para ativar, enquanto “2 estrelas” deve enviar duas notas e “três estrelas”, uma nota.

UCI Day Halloween

Além das novas salas, o UCI Plaza Sul terá entre sexta-feira e domingo sessões a R$ 12 nas salas convencionais e R$ 15 no IMAX. Entre os títulos em cartaz no dia 31 estarão: “Nosferatu” (2024), “Pecadores” (2025), “Premonição 6: Laços de Sangue” (2025), “Terror em Shelby Oaks” (2024), “A Hora do Mal” (2025) e o clássico “Tubarão” (1975), em versão remasterizada para IMAX.

Para a criançada, o cinema terá, durante todo o final de semana, sessões para “A Noiva Cadáver” (2005) e “Frankie e os Monstros” (2025). Além disso, o shopping convida todas as crianças a irem fantasiadas, para celebrar o Halloween em grande estilo.

“O final de semana das bruxas será de muita diversão e espanto por aqui. Aguardamos nossa comunidade para curtir bastante nossa programação especial”, afirma Camila Ramm, gerente de marketing do Plaza Sul Shopping, administrado pela ALLOS, maior plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Serviços

Circuitinho Kids Halloween no Plaza Sul Shopping. Endereço: Praça Leonor Kaupa, 100 – Jardim da Saúde. Local: Espaço Estrelinhas – P1. Data: 1 de novembro (sábado). Horários: das 12h às 19h. Gratuito. UCI Day Terror. Local: UCI Plaza Sul, no G4. Data: 31 de outubro (sexta-feira). Valores: R$ 12 salas convencionais e R$ 15 sala IMAX; combo promocional a R$ 35 no dia 31